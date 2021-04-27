南加「最安全城市」購物中心出現持槍團夥

四名劫匪截圖。（爾灣市警局提供）

南加州橙縣素有「最安全城市」之稱的爾灣 市（Irvine）警局27日發布資訊，籲請公眾協助提供25日（周日）午後，在當地購物中心出沒的四名持槍劫匪的線索，以便盡快緝拿。四名搶劫嫌犯均是非裔 男子，其中一名劫匪攜帶手槍。

警方表示，25日午後4時前不久，警方接到報警，在位於Harvard街和Main路交匯的一個購物中心發生企圖搶劫案。一名男性受害者停車後步行穿過停車場時，經過的一輛白色賓士轎車停下，兩名男子從車中出來，同時一輛附近灰色的日產轎車也下來兩人，其中一人持槍對準受害者。

受害者看到對方企圖持槍搶劫，就快步跑向附近一家餐館，四名劫匪也緊隨其後追趕。受害者跑進餐館後趕緊將門關上，試圖阻止四名劫匪闖入。四名劫匪隨後一起圍攏到停車場一輛白色的路虎車旁，似乎與車裡什麼人交流。隨後四名劫匪駕車離去。

據警方資訊，四名劫匪均是非裔男子，穿著休閒，上衣均是連帽衫，其中一名劫匪攜帶手槍。目前尚不知為什麼受害者成為劫匪企圖搶劫目標，但可以確定的是劫匪自洛杉磯一直跟蹤受害者至爾灣市。受害者也並非是爾灣市居民，只是經過市區前往其它城市。警方表示，該案只是獨立事件，對社區安全尚不構成威脅。

該案正在進一步調查中，任何人有線索可致電爾灣市警局警探Haldor Larum，電話949-724-7194，或電郵[email protected]。

根據聯邦調查局（FBI）去年9月28日發布的信息，爾灣市在25萬以上人口的城市中人均暴力犯罪 率最低，並是2020年上半年同等規模城市中最安全的，並已連續15年被評為最安全的城市。