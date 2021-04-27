男子控告傑克森性侵被駁回 理由不在爭辯巨星是否性侵

一名法官26日駁回一名男子的訴訟，該男子聲稱麥可傑克森（Michael Jackson）性侵他。（美聯社）

一名法官26日駁回一名男子的訴訟，該男子聲稱麥可傑克森（Michael Jackson）性侵 他。

洛杉磯 縣高等法院法官Mark A. Young批准傑克森莊園的要求，駁回Wade Robson在2013年提出的訴訟。

法官說，訴訟所針對的兩家傑克森娛樂公司，沒有法律義務保護Robson免受傑克森的侵害。沒有證據支持原告的論點，即被告傑克森對其行使控制權。證據進一步表明，因為傑克森擁有作為被告的公司全部所有權，公司沒有控制傑克森的能力。

該法官在10月份同樣駁回James Safechuck的類似訴訟，這兩人現身HBO紀錄片「離開夢幻島」指控傑克森所作所為。Robson和 Safechuck兩人的律師Vince Finaldi表示，法官裁決存在致命缺陷，將對此提出上訴。因為如果任其成立，這將開創一個危險先例，使成千上萬在娛樂業工作的兒童容易受到權力者的性虐待。

現年38歲的Robson在五歲那年遇到傑克森，他當時出現在傑克森音樂錄影帶中，並在傑克森唱片公司錄製音樂。

他指控傑克森在長達七年的時間騷擾他，作為傑克森的僱員，傑克森開辦的兩家公司有責任像童子軍或學校保護兒童那樣保護他。但是法官發現這些公司僅僅是由傑克森控制的法人實體，而不是可控制他的組織。