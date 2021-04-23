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南加華人旅行社6月底開全美首團 全員接種兩劑疫苗

記者張宏／洛杉磯報導
五日遊的行程內容。（眾信天益旅行社提供）
五日遊的行程內容。（眾信天益旅行社提供）

南加華人旅行社將在6月30日率先推出全美首團，主打黃石國家公園八條路線，用安全、品質和經典線路來吸睛 ，參團者從司機、導遊到團員全體都已接種兩劑疫苗

南加華人旅行社業者受疫情衝擊蟄伏一年多，不少旅行社老闆和導遊、司機改行送外賣或賣保險。隨著全美接種疫苗範圍增大，疫情趨緩，尤其是民眾在國內旅遊意願日益強烈，少數堅持下來的旅行社業者開始伺機而動。

眾信天益旅行社15日宣布將在6月30日推出全美華人旅行社的首發團，景點選在黃石公園。老闆Julia郭表示，過去一年多來同業都很辛苦。隨著疫情好轉，大家都希望有旅行社能帶頭做一些積極事情，6月30日的黃石團，不僅在南加是首發，在全美也是華人旅遊的首發，希望能帶動士氣繼續旅遊事業。

安全是最大考量，Julia郭表示，所有16歲以上的參團者須要在參團前一周提供打過兩針疫苗憑證，旅行社也會發放相應旅遊疫苗通行證，憑該通行證，遊客可暢通無阻參與公司所有旅行線路。首發地選擇在黃石量是因為這裡線路經典，且每年夏天才開放，是很多人一生必去的景點之一。同時黃石國家公園面積開闊，戶外活動居多，可保持安全距離，對疫情防護更有幫助。

除了疫苗通行證，旅行社會每天為所有人量體溫，任何客人體溫不正常將終止其行程。司機每日為車輛消毒，並在車上提供洗手液和濕紙巾，所有人在下車後要嚴格執行6呎的社交距離。在行程結束14天內，旅行社會追踪客人的健康狀況，如有異常會通知全團人員和衛生機構。

這次黃石路線民眾有八條線路選擇，包括在洛杉磯/拉斯維加斯或鹽湖城參團，且行程天數從三天到八天不等，滿足不同遊客的需求。旅行社特別安排在黃石公園內住宿三天兩晚，且沿途囊括羚羊彩穴、馬蹄灣、布萊斯峽谷等人氣景點，讓全程景點充滿含金量。價格比較疫情前的漲幅不大。目前公司在積極籌備首發團，導遊和司機都已到崗到位，希望屆時以最好面貌迎接第一批客人。

旅遊業者許承武表示，遊輪會是最先動起來的，現在已開始出售6月的船票，且預訂情況還不錯。其次就是天數比較短的本地遊，如美南四州的四天三夜遊、拉斯維加斯三天兩夜和舊金山三天兩夜都是比較現成的路線。一些本地華人旅行社已開始上班，但還不敢輕舉妄動，多數打算5月1日開始登廣告和賣產品。

他說，導遊和司機也在慢慢回流，主要是看市場需求，恢復供給很快。復工後涉及巴士檢修、準備手動溫度計、急救藥品和設備、以及團員就餐等事項。如果6月15日加州的主題樂園、餐廳能完全開放的話，旅遊業必然會動起來。

洛杉磯/拉斯維加斯參團八日遊。（眾信天益旅行社提供）
洛杉磯/拉斯維加斯參團八日遊。（眾信天益旅行社提供）
旅行社特別設計最精簡的三日遊。（眾信天益旅行社提供）
旅行社特別設計最精簡的三日遊。（眾信天益旅行社提供）
南加華人旅行社將在6月底率先推出全美首團，主打黃石國家公園八條路線。（眾信天益旅...
南加華人旅行社將在6月底率先推出全美首團，主打黃石國家公園八條路線。（眾信天益旅行社提供）

疫情 疫苗 華人

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