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好萊塢外國記者協會前會長批「黑命貴」運動被開除

本報訊
好萊塢外國記者協會主辦金球獎已有75年歷史。（FOX電視截圖）
好萊塢外國記者協會主辦金球獎已有75年歷史。（FOX電視截圖）

主辦金球獎好萊塢外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association，簡稱HFPA）的前任會長，向會員們發送了一封批判「黑人的命也是命」的電子郵件後遭到抨擊，被開除會員資格。

今年88歲的菲利普·伯克（Philip Berk）是HFPA的長期會員，曾任八屆會長。據報導，近日他通過電子郵件給會員們發送一篇文章，稱「黑人的命也是命」運動是「種族主義，仇恨運動」，現已被HFPA開除會籍。

好萊塢專欄作家范伯格（Scott Feinberg）對此在文章中寫到，「好萊塢外國記者協會是一個鬆散的團體，主辦金球獎已有超過75年歷史，似乎從未有過爭議。不過他們現在真的攤上事了，可能會威脅到該組織的生存。」他認為，這件事情是它從內部瓦解的開始。到目前為止，已經受到外界批評。這位寫文章的會員已有44年會齡，他發送了一封非常有問題的電子郵件。

范伯格還報導，HFPA的的兩位顧問史密斯（Judy Smith）和南加州大學教授哈珀（Shaun Harper）博士已於週二辭職。他們倆都說，直到走進內部並四處看看，才意識到這裡有多糟。作為有色人種，他們將不再為HFPA提供掩護了。

綜藝節目的電影和媒體記者傑克遜（Angelique Jackson）向福斯電視台（Fox 11）講述了HFPA面臨的麻煩。「伯克發送這封電郵的時間確實對HFPA不利。據說該組織正在努力實現會員多元化，增加了13名黑人會員。他們讓公關公司和其他倡導組織為他們提示如何更多樣化」。然而，該組織的前會長發送此電子郵件，稱「黑人的命也是命」為種族主義仇恨運動，確實非常有害。HFPA採取了相對迅速的行動開除了他，但要使該組織重新受到關注，這還是非常消極的方式。」

黑人的命也是命 好萊塢 金球獎

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