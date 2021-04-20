海外十大優秀傑出青年 南加有三位 學經歷俱佳

三位獲獎者束依弦（左三）、曾憲榮（左四）、韋燕燕（右四）與頒獎嘉賓經文處副處長林暉程（中）、洛僑中心主任張皓鈞（右三）等合影。（記者啟鉻／攝影）

中華民國僑聯總會美西南區全球海外十大優秀傑出青年頒獎典禮，20日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行。獲獎者有三位，分別是曾憲榮（Hsian-Rong Tseng）、束依弦（Francy Shu)、韋燕燕(Jackie Wei）。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、洛僑中心主任張皓鈞致辭。由於疫情原因，2020年度的獲獎者曾憲榮和2021年度的兩名獲獎者束依弦、韋燕燕一起獲得頒獎。

羅省中華會館副主席李金生、監事長鄺松齡、副監事長蔡惠玲，前主席張自豪、梁永泰，部分傳統僑社及越柬寮團體部分主要成員，美西華人學會會長徐和生等應邀參加。

中華民國僑聯總會美西南區主任文光華表示，三位獲獎者業績表現非常優秀，經過層層評選，最終脫穎而出。希望獲獎者為僑界、中華民國發光發熱。也希望他們回台灣 參訪，與台灣青年交流，他們是中華民國在海外的資產，有助打造中華民國的軟實力，提升台灣在國際的影響力。

獲獎者曾憲榮是UCLA 終身教授，曾在台灣大學化學研究所獲博士學位，現為UCLA醫學院研究所終身教授。他表示，希望加強UCLA校區與社區和台灣之間的關係，今後有需要幫忙的他會努力去做。

束依弦是UCLA醫學中心神經內科醫學和神經肌肉雙重症主治醫師、健康科學教授。她就讀及工作院校及研究機構包括加州理工學院、芝加哥醫學院、德州大學西南醫學中心、UCLA醫學中心。束依弦表示，奮鬥的日子充滿磨練，能夠獲獎提醒自己時時感恩，處處謙虛繼續努力不懈。

韋燕燕畢業於南加州大學 醫學院，是口腔醫學博士及婦科研究生主治醫師。她在台灣出生，在美國受教育，對獲獎表示會繼續努力，回饋社區。