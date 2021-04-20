洛市長提案：數百萬幫助小企業 每月給弱勢家庭1000元

洛杉磯市市長賈西提。（官網下載）

洛杉磯 市市長賈西提（Eric Garcetti）在19日晚發表的市情咨文中，建議撥款數百萬元，用於設立一個新項目，幫助因疫情 受困的餐館、街頭商販，並避免收取額外費用。

賈西提建議提出7500萬元用於疫苗、防護用品的遞送；1億5100萬元用於促進種族正義和經濟平等計畫；近十億元用於解決遊民住房問題；提供2500萬元的返還支票計畫，幫助餐館和小企業償還債務並重啟業務；提供弱勢家庭一年內每個月1000元補貼。

賈西提建議的2021-2022年度預算 ，一旦通過在7月1日實施，將在多個項目上對餐館、酒吧及小吃攤販提供幫助，根據全美餐館協會資訊，疫情期間全美有超過十萬家餐館歇業或倒閉。

在賈西提的演講中，還提出為洛杉磯市街頭商販提供130萬元。由於攤商申請許可程序冗長，而且在上街經營前，需要經過一系列健康、經營地點及營業許可審批，還必須繳納稅款，對營業車登記註冊等，因此從理論上來說，在新預算中已經撥付資金幫助攤商支付這些費用，而且這些費用也包括攤商購買符合規定的經營商攤用車。

賈西提還建議設立城市法規，減少申請酒精許可所需時間，同時減少有關費用。賈西提表示，減少費用比例在70%-90%。代客泊車或offsite停車要求或被停止，延遲措施會允許餐館在三年內可延後繳納某些費用至少8000元。

賈西提也提到在2020年宣布的L.A. Optimized項目，將1000家小企業利用市場工具、網絡輔助和其他方法，通過數字化工具，讓這些小企業與市場連接更緊密。他表示，如果要讓經濟更強勁，就需要幫助小企業繁榮，因為他的父輩就從事小企業，所以他很暸解這一點。