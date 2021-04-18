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洛杉磯縣17日晚不平靜 先後發生三起兇殺案三死

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯縣17日晚發生三起兇殺案，洛縣警局兇殺組忙著調查。（本報檔案照）
洛杉磯縣17日晚發生三起兇殺案，洛縣警局兇殺組忙著調查。（本報檔案照）

洛杉磯縣警局兇殺組目前正在調查17日晚發生於境內不同社區的三起兇殺案，這三起兇殺案分別發生於畢柯立維拉（Pico Rivera）、洛杉磯國際機場附近，和距離華人密集城市蒙特利公園市不遠的東洛杉磯。

洛縣警局發言人Robert Westphal表示，第一起命案發生於17日晚6時半，地址是畢柯立維拉市利其林路（Reichling Lane）9000號街區一帶。據悉，受害人在案發前和一輛據信是雪佛蘭越野車Suburan的車主說話。之後當他轉身打算離開時，該輛越野車車主突然加速撞向他，然後看了他一眼之後就駛離現場。死者是一名30歲西裔男子。

另一起命案發生於同日晚7時半，在距離洛杉磯國際機場不遠的西117th街5400號街區。當時約有卅人在參加完一場葬禮後聚集在街頭，突然冒出槍聲，有一名男子下半身中了數槍，當場喪生，警方目前仍在查證他的身分。Westphal稱，兇手相信是人群當中的一人。

第三起命案發生於當晚7時45分，地址是東洛杉磯惠堤爾街5100號街區一帶；一名男子當時帶著女朋友和兩個小孩，在該街和伍茲街(Woods Avenue)交口的鞋店Warehouse Shoe Store裡購物。之後當他從鞋店後門走往停車場時，突然有一人從一輛停在那裡的車子走出來，對著他的上半身開了數槍。他在送醫急救後於醫院逝世，據悉是一名年約卅多歲的西裔男子。

洛縣警局另一名發言人Day Lugo表示，兇手據稱是一名女子，她在案發後已開車逃離現場，據了解她和受害者認識。提及案發時受害人的女朋友和兩名孩童尚留在鞋店裡。

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