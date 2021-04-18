我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

英航母「伊利沙白女王號」戰鬥群將繞行台灣海峽

加州州長簽署法律要求某些行業出缺時優先雇回前員工

記者啟鉻／綜合報導
州長紐森。（官網）
州長紐森。（官網）

加州州長紐森（Gavin Newsom）16日簽署SB93法案，要求酒店、活動中心、機場服務設施，及清潔服務公司若有工作空缺，須首先僱用在疫情中失去工作的前員工，此舉是在2020年州長否決了一項更多勞工支持法案後作出的，本周開始實施。

紐森在聲明中指出，現在加州正在全面重啟經濟，重要的是要保證平等。SB93法案可以確保朝著正確方向發展，確保服務業及其它領域員工在疫情流行期間失去工作，得以在法案保護下首先返回工作崗位。法案要求酒店及其它商業服務雇主，須在職位開始出現空缺的五天內，為在疫情中失去工作的員工提供僱用機會。前提是被僱用者在2020年1月1日前的一年內被僱用超過六個月，且在疫情中由於非紀律原因遭解僱。

若有超過一名曾遭解僱員工符合重返崗位條件，雇主必須將工作崗位提供給原先工作較長時間的員工。SB93法律有效期持續至2024年末。

該法律受到部分勞工維權團體支持。Unite Here Local11共同主席Kure Petersen表示，這是勞工在疫情期間的重大勝利。該法律是勞工因疫情長時間失去工作又再次獲得生存機會，提供勞工重返工作崗位的權利。加州服務業僱員國際聯合組織對州長決定表示讚賞，表示SB93惠及員工，尤其是女性及有色人種較多的服務業，並確保在經濟重啟時首先獲得工作。

2020年9月，州長紐森否決了AB3216法案，該法案由加州眾議員Aha Kalra提出，要求同一行業首先僱用在疫情下因工作資歷遭解僱員工，即使新雇主接管公司也適用。紐森認為，AB3216走得太過頭，因此遭到支持該法案的勞工組織強烈批評。

疫情 勞工 加州

上一則

洛杉磯市2020年針對亞裔的仇恨犯罪案是前一年的兩倍多

下一則

洛杉磯縣17日晚不平靜 先後發生三起兇殺案三死

延伸閱讀

加州州長之戰 前洛杉磯市長維拉萊構沙有興趣

加州州長之戰 前洛杉磯市長維拉萊構沙有興趣
亞凱迪亞市耆老病人 市府上門打疫苗

亞凱迪亞市耆老病人 市府上門打疫苗
經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加
加州罷免選舉 維拉萊構沙可能成為州長候選人

加州罷免選舉 維拉萊構沙可能成為州長候選人
加州滿16歲開放打新冠疫苗 紐森籲民眾上網預約

加州滿16歲開放打新冠疫苗 紐森籲民眾上網預約
加州州長紐森再促加州學校秋季全面開放

加州州長紐森再促加州學校秋季全面開放

熱門新聞

天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
監控錄像拍攝的一則一分鐘現場視頻，記錄殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

2021-04-12 21:19
兇嫌萊特19歲（警方提供）

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

2021-04-14 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」
亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助

亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助
「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視
嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆