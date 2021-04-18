加州州長簽署法律要求某些行業出缺時優先雇回前員工

州長紐森。（官網）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）16日簽署SB93法案，要求酒店、活動中心、機場服務設施，及清潔服務公司若有工作空缺，須首先僱用在疫情 中失去工作的前員工，此舉是在2020年州長否決了一項更多勞工 支持法案後作出的，本周開始實施。

紐森在聲明中指出，現在加州正在全面重啟經濟，重要的是要保證平等。SB93法案可以確保朝著正確方向發展，確保服務業及其它領域員工在疫情流行期間失去工作，得以在法案保護下首先返回工作崗位。法案要求酒店及其它商業服務雇主，須在職位開始出現空缺的五天內，為在疫情中失去工作的員工提供僱用機會。前提是被僱用者在2020年1月1日前的一年內被僱用超過六個月，且在疫情中由於非紀律原因遭解僱。

若有超過一名曾遭解僱員工符合重返崗位條件，雇主必須將工作崗位提供給原先工作較長時間的員工。SB93法律有效期持續至2024年末。

該法律受到部分勞工維權團體支持。Unite Here Local11共同主席Kure Petersen表示，這是勞工在疫情期間的重大勝利。該法律是勞工因疫情長時間失去工作又再次獲得生存機會，提供勞工重返工作崗位的權利。加州服務業僱員國際聯合組織對州長決定表示讚賞，表示SB93惠及員工，尤其是女性及有色人種較多的服務業，並確保在經濟重啟時首先獲得工作。

2020年9月，州長紐森否決了AB3216法案，該法案由加州眾議員Aha Kalra提出，要求同一行業首先僱用在疫情下因工作資歷遭解僱員工，即使新雇主接管公司也適用。紐森認為，AB3216走得太過頭，因此遭到支持該法案的勞工組織強烈批評。