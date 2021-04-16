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關閉一年 好萊塢環球影城16日開門迎賓

關閉一年 好萊塢環球影城16日開門迎賓

記者王全秀子／洛杉磯報導
南加華人許小姐是年票會員，15日提前到環球影城預覽。（讀者提供）
南加華人許小姐是年票會員，15日提前到環球影城預覽。（讀者提供）

隨著近期洛杉磯縣疫情逐步好轉，各種限制放寬，好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）在關閉一年之後，16日重新開門迎客。而且在此前一日，年票和季票的會員們已經提前預覽參觀。

環球影城歡迎遊客回到主題公園，體驗其動感十足的刺激性遊樂設施和景點，包括全新的「寵物的秘密生活：擺脫牽引繩」、「侏羅紀世界－奇行」，其中包含逼真的霸王龍（Indominus rex）。目前環球影城的門票僅針對加州居民出售，主題公園繼續在5月16日（星期日）之前的特定日子裡，為年票和季票會員提供一系列免費的獎勵日。從5月17日（周一）開始，年票和季票會員將可以恢復常規使用。

南加華人許小姐是年票會員，15日她提前到環球影城預覽，去了主題公園外部的CityWalk，人流不是很多，但在關閉一年之後重新開門，也非常開心。

園方表示，雖然大多數遊樂設施將投入運營，但根據政府衛生部門對主題公園的限制，一些遊樂設施和景點將在稍後重新開放。環球影城發表聲明表示，將繼續與衛生部門和政府官員合作，以實施新的健康與安全規定，控制客容量，保持社交距離和必要的面部遮蓋。根據政府的指導方針，目前只有加州居民可以參觀主題公園，而派對的規模僅限於三戶家庭。

環球影城總裁兼首席運營官Karen Irwin表示，他們期待這一時刻已經一年多了，非常高興16日能重新開放主題公園。當然還有很多值得慶祝的事情，譬如能使團隊成員重返工作崗位，並歡迎客人回來享受環球影城比以往任何時候都更好的體驗。

目前，環球影城已經準備好了，但遊客必須遵守的衛生規定包括：所有客人抵達時進行體溫檢查。如果超過華氏100.4度／攝氏38度或以上，則不允許客人進入；所有客人全程都需要戴口罩；主題公園內的活動受到限制，並且所有CityWalk場所的佔用率均有限，遊客須保持社交距離；某些區域和程序可能會暫時關閉；在公園的所有位置以及遊樂設施和景點進行物理疏離；所有食品場所，洗手間和所有其他高接觸點進行嚴格的清潔和消毒；只能在指定的用餐區進食；盡可能採用非接觸式付款方式。

經過一年之久的關閉，好萊塢環球影城16日終於迎來重新開放。（讀者提供）
經過一年之久的關閉，好萊塢環球影城16日終於迎來重新開放。（讀者提供）

環球影城 加州 社交距離

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