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南加白人至上主義集會引發衝突 白人男子毆打亞裔男子

記者李雪／綜合報導
將Tran推開後，Nilsen開始大罵。（Andrew Kimmel視頻截圖）
將Tran推開後，Nilsen開始大罵。（Andrew Kimmel視頻截圖）

一名聲稱為白人至上主義者的男子，近日於南加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）舉行的「白人的命也是命」（White Lives Matter）集會上，被目擊者指稱毆打一名亞裔男子。

據NextShark報導，周日在杭廷頓灘市的集會上，36歲的聖塔安那亞裔居民Triet Tran，與38歲的杭廷頓灘居民Andrew Nilsen接觸。

據網友Andrew Kimmel在推特上發布的現場直播視頻顯示，Tran一開始走過來質問Nilsen手臂上的萬字符（swastika）紋身是什麼意思，Nilsen一開始拒絕理睬Tran的問題。Tran雙手放在背後跟著Nilsen，繼續說「我想知道你為什麼這麼討厭我，如果你對堅持自己的信念足夠強，那就和我說話」。

Tran最終繞到了Nilsen面前，兩人相撞。Nilsen將Tran推開後，開始大罵，在警察在場的情況下一拳打在對方臉上，將他的眼鏡打掉在地。警員一開始維護Nilsen，一名亞裔警員宣稱他看到Tran站在Nilsen面前，但現場多名路人都表示是Nilsen出手攻擊Tran，他們都拍下了這一幕；還有網友表示「難道你們在維護納粹嗎」。

在多名網友發布的視頻中，警員讓Nilsen走到人少一點的一處，並拍拍他的背，一名警員在用手銬銬上Nilsen前，說「兄弟，謝謝」。儘管Tran要求警察指控Nilsen襲擊罪，但Nilsen僅被控在公開場合打架的罪名。一名現場網友在Instagram帖子中分享了Tran也被捕的消息。

11日當天舉行的「白人的命也是命」遊行，最終導致12人被捕。

Nilsen一拳打在了對方臉上，將他的眼鏡打掉在地。（Andrew Kimmel...
Nilsen一拳打在了對方臉上，將他的眼鏡打掉在地。（Andrew Kimmel視頻截圖）

亞裔 警察 遊行

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