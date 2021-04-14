洛縣政府房貸紓困金申請開跑 最高可獲2萬元

洛縣政府房貸紓困金項目，最高可發放2萬元。（Pexels）

為了幫助在疫情中經濟來源有損失的房產業主還房貸，並防止房產被強制拍賣 ，洛杉磯 縣政府推出「預防房屋被強制拍賣及房貸紓困項目」，為房產業主提供最高2萬元的房貸紓困金 和免費的防拍賣諮詢服務，即日起可上網申請。

該項目提供給洛杉磯市之外，在洛杉磯縣擁有四套房產以下的居民，主要針對在2020年3月1日至2021年12月31日之間，因新冠肺炎疫情經濟受損的房產業主。符合條件的業主可以獲最高2萬元房貸紓困金，政府將直接支付給借貸方。申請者還可獲得政府認證的非盈利諮詢組織提供的防拍賣諮詢服務，並有多種語言服務。

想要獲得最高2萬元的房貸紓困金，必須滿足以下條件，必須是洛市以外的洛縣居民，房屋為屋主所居住（owner occupied），一套（one unit）房屋業主的收入在地區中間收入水平（Area Median Income）的80%以下，二至四套房屋的業主收入水平在地區中間收入水平的150%以下。

申請網站為：http://nhslacounty.org/mortgagereliefprogram。此外，相關單位還將舉辦多場會議指導申請人申請該項目，同樣可以在以上網站註冊。