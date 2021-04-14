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誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

25年前女大學生謀殺懸案兇嫌竟是前同學 其父掩蓋犯罪

【洛杉磯訊】
Kristin Smart。（網路圖片）
Kristin Smart。（網路圖片）

加州州立工藝大學（California Polytechnic State University）學生Kristin Smart在失蹤了25年後，警方近日以謀殺嫌疑，逮捕了她當時的同班同學Paul Flores，和他的父親。 Paul Flores是Kristin Smart於1996年失蹤時見到的最後一人。

加州聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）警局表示，現年44歲的Paul Flores於13日清晨在洛杉磯地區被捕。隨後被關押在聖路易斯奧比斯波縣監獄，面臨一項謀殺指控，不得保釋。他的父親，現年80歲的Ruben Flores，以幫助掩蓋犯罪（accessory after a felony）控罪被捕，保釋金25萬元。目前該案由聖路易斯奧比斯波縣地檢署負責。

Kristin Smart家人發表聲明稱，「得知這對父子很可能隱藏這個秘密25年，即使在我們當時苦苦得向外界尋求幫助下也沒有說出來，這是一種無法原諒的痛苦。」

聖路易斯奧比斯波縣警局局長Ian Parkinson表示，在2016年底，警方發現了證據，將Paul Flores列為嫌疑人。在調查過程中，警員對16處地址進行了41次搜查，收集了193項證物。他表示至少在兩棟房屋內找到了實質證據。

在最近幾年的調查中，警方對Flores的電話和手機簡訊進行監控，還有該案相關的500份警員報告，最終讓警方得以將嫌犯逮捕。Ian Parkinson表示，Kristin Smart的遺體還未找到。

而在法律上來說，2002年，Kristin Smart達到了法律意義上的死亡。

Kristin Smart於1996年5月25日失蹤。當時年值19歲，她清晨從校外參加派對回到學校宿舍後失蹤。Paul Flores當時稱他將Kristin和另外一名女同學送回她們的宿舍。但是第二天早上，宿舍鄰居打電話給警察稱Kristin沒有回來。但有其他學生稱一位叫做Kristin的人已經回到學校，因此警方在三天後才發佈Kristin的失蹤。

Paul Flores及其父親Ruben Flores。（Fox11）
Paul Flores及其父親Ruben Flores。（Fox11）

加州 警察 監獄

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