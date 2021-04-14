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在南加華人密集城市假扮建築工人入室盜竊 三人被捕

記者李雪／綜合報導
嫌犯假扮建築工人誘使受害人到外面去檢查。(本報檔案照)
嫌犯假扮建築工人誘使受害人到外面去檢查。(本報檔案照)

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）警方13日表示，已逮捕了冒充建築工人進入受害者的住所入室盜竊的一男兩女，這三人在巴沙迪那市、洛杉磯和蒙特利公園市（Monterey Park）犯下一系列案件。其中的蒙特利公園市有「小台北」之稱，有不少華裔居民；巴市也有不少華裔居民。

據CBS新聞報導，三名嫌犯來自新澤西州，為24歲的Bobby Lucci、25歲的Jessica Frank和21歲的Paris Frank。

據巴沙迪那警局，本月5日，警察接到南San Rafael街100號街區一所房屋報警，稱有人入室盜竊。當時受害者說，一名男子冒充建築工人，聲稱施工似乎靠近該住宅的分界線，誘使受害人到外面去檢查。當男子分散受害者的注意力後，兩名女子進入他的家中偷走了幾件總價值約4萬元的珠寶。

警方稱，在調查過程中發現，這三人涉嫌參與洛杉磯至少四個類似的入室盜竊案，和蒙特利公園一個入室盜竊案。

上週三，橙縣安那罕（Anaheim）警察局人員在園林市（Garden Grove）海港大道1100街區一家「Residence Inn」旅館的盜竊案中，發現了他們開的白色2017年克萊斯勒Pacifica轎車，警員隨後觀察到三人進入車輛，並扣留他們。巴沙迪那市的偵探很快帶著搜查令到達現場，搜查了他們所住的房間，並找到「大量珠寶」，這些珠寶正是在4月5日的盜竊案中被盜的。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室指控Lucci一級入室盜竊和盜竊贓物各一項，保釋金5萬元。J. Frank和P. Frank各自被控一項收受贓物罪名。目前尚不清楚這兩名女子是否有血緣關係。

洛杉磯 蒙特利公園 警察

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