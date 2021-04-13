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熱戀蒙蔽心智 她從未與他見面卻被騙光錢

記者王全秀子／洛杉磯報導
華人社區頻傳網戀詐騙，不法分子在網上尋找獵物，以相似人生經歷博取對方同情，噓寒問暖，許下承諾並以投資名義設下圈套行騙，最終受害者被騙十幾萬元。（取自洛縣書記官辦公室官網）
華人社區頻傳網戀詐騙，不法分子在網上尋找獵物，以相似人生經歷博取對方同情，噓寒問暖，許下承諾並以投資名義設下圈套行騙，最終受害者被騙十幾萬元。（取自洛縣書記官辦公室官網）

年近50歲的單身華裔女子嚴女士（化名）遭遇網戀詐騙，可謂是人財兩空。嚴女士表示，人在戀愛時對方說什麼就信什麼，加上對方提出投資時，她真的在網上看到以自己名義的投資帳戶中有一筆資金，且信以為真，最終前後受騙近17萬元。嚴女士發覺被騙後為時已晚，但希望藉由自身慘痛經歷，提醒廣大讀者，尤其是中年單身男女一定要小心。

嚴女士表示，她和網上認識的這名男子，從未見面和發視頻，每次聯絡都是透過網路社交媒體或國際長途電話。儘管如此，她處於「熱戀期」時也從未發覺絲毫異樣，即便當男子提出讓她拿錢出來投資時，她也是只看過一個網路上所謂的投資帳戶而輕信。

這名涉嫌詐騙的男子以拉不到投資人，最終恐面臨丟飯碗，無法來美與嚴女士相聚，過上他們計劃好的美好生活為由，一次又一次地想盡辦法讓嚴女士拿錢投資。

起初男子四處借錢打算拿出10萬本金投資，但還差3萬元左右，嚴女士拿出3萬5000元匯到男子任職公司的香港帳戶。男子在籌到10萬元後第二天就開始炒期貨，炒了五天就有數倍利潤，嚴女士從男子替她在網上開的投資公司帳戶看到最終10萬元變成96萬元。

之後嚴女士又接到自稱是男子任職公司的會計電話，要先繳稅金才能得到這筆獲利款。嚴女士表示，整個過程中男子多次以借錢、交稅金、內線交易被公司發現、嚴女士須加入會員才能提獲利款等藉口，讓她前後匯款17萬元4000元，至男子提供的公司帳號。

其中嚴女士曾多次跟男子號稱的叔叔、父親、公司職員通過電話，直到嚴女士最後一次匯款9000元，但男子稱公司一直沒有收到，獲利款無法給嚴女士時，她才意識到有可能上當受騙。整個騙案持續到今年1月，之後嚴女士再也聯繫不上這位男子。

嚴女士表示，由於對方的銀行帳戶是香港帳戶，她向香港警方報案，目前仍無下文。受騙後她也逐漸意識到，她會被一位從沒有見過面，也沒有視頻過的男子欺騙，就是因為這名男子打感情牌，利用相似的個人經歷博取她的同情和信任，甚至一開始閒聊時還稱，「十年前就被人騙17萬，最痛恨騙子」等言語，增加她對對方的信任感。

嚴女士表示，現在回想這名男子根本就是做了一齣戲，甚至懷疑他背後就是一個詐騙集團，包括所謂的叔叔、爸爸、會計師、助理等人。她並懷疑詐騙分子不僅只騙女性。她相信，這些騙子就是利用人性弱點，專門挑中年單身華人下手，她希望藉由其經歷，提醒廣大讀者，尤其是遇到對方說是投資理財買房時一定要警惕。

投資 詐騙集團 香港

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