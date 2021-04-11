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「白人的命也是命」南加集會 三人被捕

杭庭頓灘訊
「白人的命也是命」（White Lives Matter）11日上午11點在杭廷頓灘市（Huntington Beach）碼頭舉行。（視頻截圖）
「白人的命也是命」（White Lives Matter）11日上午11點在杭廷頓灘市（Huntington Beach）碼頭舉行。（視頻截圖）

橙縣當地警方為11日當天舉行的「白人的命也是命」（White Lives Matter）遊行做警力部署準備。該遊行在11日上午11點在杭廷頓灘市（Huntington Beach）碼頭舉行。在11日下午1點之前，有3人被捕。 有兩個人因違反市政法規在海灘上大聲喧嘩而被捕。 目前尚不清楚第三人被捕原因。

杭廷頓灘警方正在對與會者之間可能出現的分歧進行警力調配，警方沒有提供具體警力增加人數和細節，但表示會在現場增加安全警力，包括地面和空中的警力安排。希望保護民眾和社區商家資產的安全。

警局發言人Brian Smith表示，如有需要，來自其他聯盟機構也會來支援。這是舉辦大型體育賽事時的常規做法，包括體育賽事，社區事件，集會和抗議活動都會有類似的舉措。

橙縣警局發言人Carrie Braun，橙縣會在現場巡邏幫助控制和執法。調查人員也在在線監視狀況，以及觀測其他地方是否還會有類似的抗議活動。

該集會是全國性相關集會的一部分，在全國各地都會舉行「白人的命也是命」抗議活動。而「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的組織也計劃在同一時間和地點舉行反抗議活動。該活動是在當地社區發生反亞洲仇恨時進行的，在新港灘（Newport Beach）、杭廷頓灘市和Villa Park社區還到處散佈著3K黨（Ku Klux Klan）的傳單。

在4月5日杭廷頓灘市市議會投票通過一致譴責針對亞裔美國人暴力和仇恨犯罪的提案，並譴責白人至上主義。另一個由城市贊助的應對「白人的命也是命」的集會會在4月18日在中央公園（Central Park）舉行。

韓裔加州參議員員Dave Min和參議員Tom Umberg等人都發言對「白人的命也是命」集會表示反對。

橙縣 遊行 參議員

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