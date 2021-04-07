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影╱做美味蛋撻原來這麼簡單：華資超市蛋撻皮 加蛋液

記者王若然／洛杉磯報導
市售蛋撻皮烤成的蛋撻。（記者王若然／攝影）
市售蛋撻皮烤成的蛋撻。（記者王若然／攝影）

蛋撻是頗受華人喜愛的甜點之一，蛋撻主要分蛋撻液和蛋撻皮的製作過程。其中撻皮的製作尤為複雜，需要揉麵、冷凍等程序，耗時久還很容易失敗，常常讓廚房小白望而卻步。近來華人超市有賣一款蛋撻皮，民眾只要自行製作蛋撻液即可在家做出酥甜可口的蛋撻。

影音來源：記者王若然

加州某華人超市近日上市一款名為「瑞穗」的蛋撻皮，同時有同款酥皮售賣。蛋撻皮一袋18支，售價5元至6元。蛋撻皮每支自帶錫箔托底，十分方便。其實民眾製作蛋撻，不想自行製作撻皮，可以用美式酥皮來替代，只要將酥皮裁剪成蛋撻大小的形狀，放入錫箔小杯中即可。而這款「瑞穗」蛋撻皮，對於沒時間下廚或沒有烘焙經驗的民眾實在太友好。

味道如何？烤完後的蛋撻皮不算厚，外表有酥酥脆脆的酥皮，口感還不錯。對於沒那麼挑剔的人來說，完全可以滿足胃口，雖然比高品質的烘培店的蛋撻稍差一些。

蛋撻液有很多不同製作方法，在這裡介紹一種簡單的快手撻液製作法。用到的材料包括：牛奶110克，兩個蛋黃，細砂糖40克，淡奶油（evaporated milk）180克，可以製作10個蛋撻。首先將砂糖與牛奶混合，攪拌至砂糖完全融化。再將蛋黃打散至液態。將蛋黃與加了糖的牛奶混合在一起，注意不要太過用力攪拌，避免出太多氣泡，最後加入淡奶油攪拌均勻。

蛋撻皮無需解凍，取十個放入烤盤中。烤盤內最好鋪一層烘焙紙或錫箔紙，避免蛋液溢出弄髒烤盤。將製作好的蛋撻液放入蛋撻皮中，每個倒入九成滿。

將烤箱預熱好390度後，將蛋撻放入烤箱，烤15至20分鐘。期間可以不時觀察蛋撻避免烤糊，如果20分鐘後還未上色，可以再加烤幾分鐘。

就這樣，在現成蛋撻皮的「加持下」，這款美味蛋撻就做好啦。特別適合風和日麗的下午，用這樣一盤現烤的香噴噴蛋撻招待來訪的親朋好友，喝茶聊天，美好生活就這麼簡單！

shi'shou蛋撻皮烤成的蛋撻。（記者王若然／攝影）
shi'shou蛋撻皮烤成的蛋撻。（記者王若然／攝影）

華人超市 牛奶 加州

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