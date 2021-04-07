洛縣兄妹未經屋主同意 將多棟屋列為待售屋 獲利600萬

地產騙案兄妹被捕。（資料圖片）

南加州 一對從事地產經紀的兄妹，涉嫌房地產騙案6日被捕，被控聯邦犯罪，涉及600萬元金額。被告被指控未經屋主同意，將多棟房屋列為待售屋，從買家收取數額不等的購房款，還試圖掩蓋罪行。

兩兄妹分別是Adolfo Schoneke，43歲，托倫斯市（Torrance）居民；Bianca Gonzalez，又名Blanca Schoneke，38歲，核桃市（Walnut）居民。他們於6日被捕後，對被控的九項罪名均不認罪。據聯邦檢察官辦公室表示，如果兩被告涉嫌的七項電匯詐騙 ，及一項共謀及嚴重身分盜竊罪成立，將面臨聯邦監獄服刑多達162年。

目前確定被告庭審時間在6月1日。本周五（4月9日）及下周二（4月20日）分別是兩被告拘押的聽證，目前被告關押在拘留所。

根據指控，兩被告實施共謀，在喜瑞都（Cerritos）、拉帕瑪（La Palma）及長堤（Long Beach）經營地產及過戶託管公司，公司名稱多樣，包括：MCR、West Coast等。起訴書稱被告在地產市場尋找目標，儘管屋主並未出售房屋，但被告也將其列為出售房屋名單，然後在市場低價銷售，引誘買家支付購房款。被告還涉嫌使用其他地產經紀執照，將這些本來未允許出售的房屋，在一些地產網站發布，這些網站包括Multiple Listing Service。有時被告通過欺騙屋主獲得允許，才發布到房屋銷售網站。

被告通過共謀欺詐方式接受多個買家付款，有的是一棟房屋就有多個買家付款，期間被告掩蓋事實，迷惑買家是唯一房屋付款者。被告還有意拖延交易時間，假稱貸款 申請需要批准交易延遲等，讓受害人苦等。

起訴書稱，被告還涉嫌要求屬下以工作人員名義在銀行開立賬戶，這些賬戶被用於收取受害者購屋首付金及其它款項。同時還讓被欺騙的受害者在所謂交易成功後，將所有購房款轉入被告開設的賬戶中。被告涉嫌要求工作人員從代其開立的賬戶中提取大筆現鈔，同時採取各種假象試圖掩蓋詐騙罪行。案件調查人員估計被告實施地產詐騙，讓數百名受害者損失超過600萬元。