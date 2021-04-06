南加華裔夫妻遭暴打 一嫌犯以仇恨亞裔被捕 另一人在逃

34歲的Tuvorius Mence因仇恨犯罪被警方逮捕。（取自Gigi Graciette推特）

一對華裔夫妻日前在安大略暢貨中心（Ontario Mills Mall）被兩名非裔毆打，據主流媒體FOX 11報導安大略警局已將其中一名嫌犯，現年34歲的Tuvorius Mencer以涉嫌仇恨犯罪 逮捕，並繼續尋找第二名嫌犯。但是根據這對受害者夫婦接受本報採訪時表示，他們分別在4日晚和5日早前往警局指認並確認兩名嫌犯。

主流媒體FOX 11報導，安大略暢貨中心在4月4日（正好是複活節當天），兩名男子與一對亞裔 夫婦發生口頭爭執，據稱是因為社交距離，目前警方表示他們不知道雙方交流時使用的確切字眼。

FOX 11稱，34歲的Tuvorius Mencer因涉嫌仇恨罪和重罪毆打被捕。他還面臨對和平官員的毆打指控。警察 稱，爭執升級為身體毆打。

據目擊者Louis Navarro表示，當時他在走廊上走著，然後發現前方約50英尺處發生騷亂，當他抬頭看時，發現有兩名非裔男子撞擊一名亞裔女性，女性倒在地上，當他看到女性受害者摀著左臉，同時還注意到有一個無辜的旁觀者試圖向她提供援助，然後此人也遭到毆打，兩人跌倒在地上。

Navarro表示，另一個人試圖制止嫌犯，但未起效果。嫌犯走過去後，他聽到他們使用貶義詞。他聽到兩位男子嘴裡說了幾句褻瀆和貶義的話，並一邊走過。他意識到，這些話似乎更像是仇恨犯罪。

Navarro透過拍攝視頻記錄經過，並將影片提供給警察，仇恨犯罪受害者被用擔架送往附近醫院治療。他說，事發時這名女性受害者還有一個兩到三歲的小孩，這讓他非常震驚。他擁有一家保安公司，我們會定期處理這類突發事件，但是真實情況中發生，還是讓他有些措手不及。

據FOX 11稱，其中一名嫌犯已被拘留，並被指控犯仇恨犯罪，警方正在努力查明另一名涉嫌嫌犯，警方尚未公佈其姓名或身分信息。