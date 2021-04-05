南加男子向開車的亞裔婦女扔石頭 被檢察長起訴

案發地位於富樂頓市Hughes Drive and Bastanchury Road 附近（google地圖）

一名男子日前因在南加橙縣富樂頓(Fullerton)市向一名亞裔 婦女和她六歲的兒子扔石頭，現面臨仇恨犯罪 指控。

根據橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）辦公室，現年28歲的Roger Janke向一名開車的亞裔婦女的汽車 扔石頭，砸破了其汽車的擋風玻璃，嫌疑人Janke在調查中告訴警方，該地區的韓國人曾試圖控制他。

Janke現被指控侵犯公民權利，蓄意破壞，向車輛投擲物品，以及仇恨犯罪等重罪檢控。如果被定罪，他將面臨最高六年的州監獄服刑，以及橙縣六個月的監禁。據史匹澤辦公室發布的新聞稿，目前Janke沒有認罪。

3月31日週三下午1時，38歲的亞裔婦女正開著Tesla 汽車，行駛在富樂頓的Hughes Drive 和Bastanchury Road附近，她六歲的兒子坐在車裡，當下Janke向她的汽車扔了兩塊石頭，不但損壞了汽車保險槓，並砸破車子的擋風玻璃。被襲擊的亞裔婦女隨後開車去附近的公園，撥打911報警。

史匹澤在新聞稿中說：「我拒絕容忍橙縣發生任何仇恨犯罪，亞裔婦女應該能安全地帶著孩子在街上開車，而不必擔心由於膚色受到攻擊。我們致力於繼續在法律最大範圍內起訴仇恨犯罪，向所有仇恨者傳達強烈的信息，在這裡或其它任何地方都沒有仇恨犯罪的餘地。」