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南加橙縣民眾為屠殺案死於非命的男童募捐

記者王全秀子／橙縣報導
善心人士為槍擊案中不幸遇難的九歲男童Matthew Farias發起募捐。（取自GoFundMe）
善心人士為槍擊案中不幸遇難的九歲男童Matthew Farias發起募捐。（取自GoFundMe）

加州橙縣日前發生重大槍擊案件，44歲嫌犯Aminadab Gaxiola Gonzalez在一處辦公樓內殺害四人，其中包括九歲男童Matthew Farias。案發後，當地善心人士在網站上為死於非命的男童發起募捐。

橙縣警局巡官Jennifer Amat表示，案發地點位於林肯大街（Lincoln Ave）西202號大樓的庭院內，槍擊案現場是這棟辦公樓內的房地產服務公司「Unified Homes」，由受害者Tovar與妻子共同經營管理。

橙縣檢察長Todd Spitzer日前表示，嫌犯Gonzalez應被判處死刑，這是一個特殊情況的謀殺案，且有多名受害者。在這場可怕的大屠殺中，男孩的母親試圖保護兒子，然而，這名無辜的小男孩還是在母親的懷抱中遇害。

雖然橙縣警局暫未公布受害者姓名，但據主流電視ABC7從受害者家屬了解到，他們分別是Luis Tovar，Genevieve Raygoza，Leticia Solis，以及九歲男童Matthew Farias。該男孩的母親Ismeralda Tamayo是槍擊事件中的唯一倖存者，目前住院治療。

聖塔安那居民Marlene Alcaraz在募捐網站「GoFundMe」上，為遇難的九歲男童Matthew Farias發起募捐，幫助其家人支付喪葬費。截至2日上午11時已籌集到約2萬元，接近於籌款目標2萬5000元。該募捐網址：https://www.gofundme.com/f/mathew-farias-oc-shooting?qid=aaa6e388f99dc708f71dfcc828ad3cdb。

橙縣 槍擊 加州

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