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加州子彈火車一延再延 現又推遲兩年 可能再增加成本

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
承包商警告說，加州子彈頭火車項目將進一步推遲兩年。（unsplash.com）
承包商警告說，加州子彈頭火車項目將進一步推遲兩年。（unsplash.com）

加州子彈火車項目的主要施工團隊本月通知加州鐵路局，將比之前州政府通過的計劃延後約兩年，也就是直到2025年4月14日，才能完成在Kings County的65英里路段的施工。

額外的兩年延誤可能再次增加成本，並危及加州準備在2030年前完成Bakersfield和Merced之間部分操作系統的資金計劃。子彈火車項目價格上漲，迫使州政府反復縮減規模，並無限期推遲2020年從洛杉磯舊金山的火車時速，達到每小時220英里的這個目標。

新的延誤通知是在3月9日給加州高鐵管理局的一封信中發出的，西班牙公司Dragados領導的施工團隊描述了目前混亂的系統。據「洛杉磯時報」報導，信中抱怨說，鐵路當局未能準確預測徵地情況，使進度表混亂，並造成鐵路沿線條件惡劣，導致無法預測未來的施工進度。

同時，Dragados公司在信中指出，必須在土地可用時再僱傭工人，然後在等待新土地時解僱工人，分包商和供應商之間的恐慌導致了更高的風險，必須將其計入工作投標中。信中還提到，提供不正確的通行日期時間表只會加劇負面影響。

鐵路局首席運營官Joe Hedges說，這封信是建築業中正常的討價還價過程。他說，2025年的竣工日期尚有待商定，延誤可以緩解。 Hedges對於Dragados公司提出州土地預測有誤的投訴也表示異議。

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