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九霄驚魂！他脫掉上衣後試圖打開機艙出口 飛機迫降

記者楊青／綜合報導
一架24日晚間從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試圖打開機艙出口門而臨時迫降丹佛機場，機上乘客一片驚魂。（NBC 4）
一架24日晚間從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試圖打開機艙出口門而臨時迫降丹佛機場，機上乘客一片驚魂。（NBC 4）

一架從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試圖打開機艙出口門而臨時迫降丹佛機場，機上乘客一片驚魂。

精神航空公司（Spirit Airlines）185航班原計劃24日晚間從克利夫蘭直飛洛杉磯，但因突然出現此一狀況，中途迫降丹佛國際機場。飛機上乘客拍到的一段視頻顯示，乘客和機組人員在機艙一個緊急出口的附近將一名男子鉗制住，場面一度混亂。後來的錄像顯示，該名男子被另一名男子按住在座位上。畫面中試圖打開機艙門的男子沒有穿上衣，頭上梳了很多小辮子，面容略爲清瘦。

一名要求保留姓名的乘客表示，當時看到該男子從洗手間出來，因爲光著上身，引起注意。該男子突然衝到機艙緊急出口前，試圖打開機艙出口。所幸該男子的行爲很快被機組人員制止。

飛機最後臨時迫降丹佛國際機場，警方將肇事男子帶走，185航班繼續飛往洛杉磯，並在午夜到達洛杉磯國際機場，比原定到達時間晚了好幾個小時。

另一段視頻顯示，肇事男子坐在輪椅上在丹佛機場內被醫護人員推著，坐進一輛車子，並有一名穿著運輸安全管理局服裝的人員陪同。

精神航空公司25日在一份聲明中表示，由於機艙內的氣壓，在飛行中打開艙門是不可能的，因為機艙內的氣壓使機艙的機身承受著比任何人都無法克服的更強的力量。該航空公司强調安全第一，會竭盡全力保護乘客的安全。航空公司同時感謝所有協助處理此一突發時間的機組人員和乘客。

目前航空公司沒有立即公佈肇事乘客的姓名和身份，也未公佈整個事件的具體細節。

一架24日晚間從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試...
一架24日晚間從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試圖打開機艙出口門而臨時迫降丹佛機場，機上乘客一片驚魂。（NBC 4）
一架24日晚間從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試...
一架24日晚間從俄亥俄州克利夫蘭飛往洛杉磯（LAX）的航班，因機上一名乘客突然試圖打開機艙出口門而臨時迫降丹佛機場，機上乘客一片驚魂。（NBC 4）

機場 洛杉磯 俄亥俄州

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