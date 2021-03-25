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洛杉磯縣變種病毒傳播 威脅經濟重啟

記者啟鉻／綜合報導
洛縣公衛局局長費若表示，進一步重啟更要注意避疫安全。（洛縣府官網）
洛縣公衛局局長費若表示，進一步重啟更要注意避疫安全。（洛縣府官網）

隨新冠肺炎疫情趨緩，南加洛杉磯縣與附近縣域從最嚴重的紫色級進入次嚴重的紅色級，似乎各地疫情正在向好趨勢發展，有望進一步升至橙色級。不過，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）24日警告，民眾對於疫情過於樂觀，放鬆了嚴格的避疫措施。隨著檢測發現有高度傳染性的新冠肺炎變種病毒傳播，有必要提醒民眾保持警惕，繼續保持戴口罩及其他避疫措施，都不容鬆懈！

洛縣近日在州府規定的COVID-19疫情主要數據都有明顯下降，使當地或在4月初升級至疫情進一步寬鬆級橙色級，按照州府重啟經濟藍圖。不過，洛縣公衛局局長費若24日表示，專家在過去一周對73個新冠病毒樣本做了仔細檢測，發現超過一半的病毒涉及變種病毒。其中34%屬於加州變種病毒，另外29%屬於在英國首次發現的變種病毒。

費若表示，檢測數據凸顯過去一周約63%的變種病毒在當地發生，導致社區傳播新冠肺炎病毒可能性增強，並導致更嚴重症狀。由於變種病毒更容易在人與人之間傳播，因此民眾對於變種病毒更顯憂慮。同時研究表明，加州變種病毒可能對目前接種疫苗有潛在副作用。但她強調，上述發現變種病毒增加檢測的樣本，並非「科學的、隨機選擇樣本」，因此還需對檢測結果進一步仔細解讀。

費若表示，從檢測結果看，比較可靠的說法是，與今年年初相比，目前有更多變種病毒在傳播，這也是民眾所擔心的。如果將感染數降低，那麼變種病毒傳播也會相應減少。換句話說，變種病毒傳播加劇，也加劇新冠肺炎感染病例。

洛縣有望在復活節周日後的4月第一周，疫情進入更寬鬆的橙色級，前提是要阻止新冠肺炎感染病例增加。一旦出現疫情反復，洛縣有權決定是否遵從州府關於橙色級進一步重啟經濟的規定，比如有些行業是否重啟，及室內營業容納人數等，都可做出比州級更嚴格的要求。

一旦進入橙色級，依照州府規定，將調整零售業及個人護理業的室內容量限制，將電影院、教會、展覽館、動物園、水族館及餐館的25%容量升至50%；健身中心的10%容量升至25%。同時也允許酒吧提供戶外服務，賭牌室及家庭娛樂中心恢復室內運營。

然而，加州允許各縣制定較比州府規定更嚴格防疫管理措施，比如洛縣為防止群聚仍禁止餐館和啤酒屋打開電視，如此可避免體育愛好者聚集觀看。而這項規定，只有洛縣才實施。費若指出，對洛縣疫情有充分暸解，洛縣有自己特點，所以在經濟重啟的避疫規定方面，會根據實際情況有所調整。

費若表示，公共衛生官員將與縣政委員會委員、商業領域代表密切合作，在疫情進一步升級至橙色級前，對實際情況進行評估，以便制定更符合洛縣實際的各種重啟規定。她承諾與所有人一起向前邁步，而且非常高興共同走在經濟恢復的路途上，對每個人都非常重要。但以某種方式達到目的地，前提是首先須保證安全。

費若表示，在進入橙色級後，最顯著的就是酒吧重啟，但僅限於提供室外服務。她說，縣府會制定更多幫助酒吧重啟方式，採用怎樣方式更能保證酒吧重啟後保證安全。不提供食品的啤酒屋及酒莊，與上周末重啟提供酒精飲料，但限制服務時間及要求顧客提前預訂，同時每名顧客消費限定90分鐘。

費若說，諸多酒吧限制規定，看起來很嚴格，但若顧客在這些地點消費時，這些規定很容易不被嚴格遵守。這些消費地點之所以被關注，是顧客很容易忽視戴口罩、保持社交距離及遵守限定時間，所以公衛局必須更嚴格密切注意。

費若24日宣布，當天新增新冠肺炎死亡92例，包括縣域第三例未滿18歲染疫死亡病例，自洛縣疫情開始以來，總計死亡超過2萬2900例。當日新增感染者666例，自疫情發生以來洛縣感染數增至逾121萬5700例。據州府數據，洛縣入院感染患者729例，較比前一天的719例有所增加，有169例在加護病房，較比前一天的180例稍有下降。

洛縣 變種病毒 疫情

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