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南加六縣中間房價2月創歷史新高 達61萬9750元

記者邵敏／綜合報導
南加房價2月創歷史新高 房屋銷售額飆升。(unsplash.com)
南加房價2月創歷史新高 房屋銷售額飆升。(unsplash.com)

根據房地產公司DQNews週二公佈的數據顯示，南加州六縣，即洛杉磯縣、橙縣、河濱縣（Riverside County）、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣和范杜拉縣（Ventura County），2月房價中位數銷售價格較去年同期增長近15％，達到創紀錄的61萬9750元。

自去年2月以來，南加六縣的平均房屋銷售額飆升17.6％。在洛杉磯縣，2月份銷售價格中位數增長14.3％，達到70萬8500元，銷售增長19.1％。

南加房價創歷史新高的主要原因是，房貸成本維持歷史較低水平，疫情導致民眾對於更多空間的需求不斷增加，而許多千禧一代也開始購買人生的第一套房子。

市場上房屋需求不斷上升，而售房源卻遠遠不夠，導致競購戰和隨後的房價上漲。

根據房地產經紀公司Redfin的數據顯示，在截至3月7日的四周內，洛縣新上市的房屋數量僅比去年同期高出4％。由於房屋銷售迅速，人們在此期間選擇的選項減少了13％。

Redfin的首席經濟學家Daryl Fairweather表示，沒有更多的房產在市場上銷售，是因為一些業主不想在現在的大環境下購買置換另一套房屋，而有些業主以創紀錄的貸款低利率進行再融資，並對他們的住房感到滿意，這些業主也不願意出售房產。

Fairweather說，一些富裕的業主還選擇在遠離工作的地方購置另一套房產，但他們沒有出售原來擁有的房屋，因為不確定隨著新冠疫情的消退和經濟復甦，他們將會住在哪裡。

同時，建築商正在努力滿足房產需求量的上升，但這需要時間，而且不斷上漲的木材成本使一些項目難以起步。

房產銷量和價格上漲的一個主要因素是借貸成本的下降，其中30年期固定抵押貸款的平均利率首次跌破3％。最近幾周利率開始逐漸上升，現在平均略高於3％。如果經濟好轉，利率可能會繼續上升，但許多專家預計，2021年的借貸成本將以歷史標準保持較低水平。

利率 南加 房價

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