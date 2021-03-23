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科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

60幾歲的南加兩兄妹被女方兒子砍死 友人Zoom全程看

記者楊青／綜合報導
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

洛杉磯縣艾塔迪納（Altadena）22日（周一）下午發生一起疑似家庭命案，一男一女在家中被人砍殺致死。凶案發生時女受害人正在一個雲端會議中，視頻以及一些後續線索使警方很快鎖定凶嫌。目前32歲男子羅伯特·科頓（Robert Cotton）被捕，面臨兩項謀殺控罪，保釋金200萬元，該案訂周四在巴沙迪那法院過堂。

洛杉磯縣警察局22日下午2時45分左右接到911緊急求助電話，報告人說艾塔迪納市正在發生一起綁架案，需要警方馬上前往救援。當警員趕到該市北馬倫戈大道（Marengo Avenue）3100號街區一棟民房時，發現車道上躺著一名男子，已經死亡；警方稍後在屋子內發現一名女子屍體。

警局表示，死亡男子身上多處刺傷，慘不忍睹。目前警方暫未公佈兩名受害人名字，但據悉兩名受害者都已經60多歲了。福斯電視台（Fox11）說兩名受害人是手足關係，兇嫌是女方的兒子。

負責本案調查的洛杉磯縣警察局凶案組表示，當男性受害人受到凶手襲擊時，女受害者正在與同事進行雲端會議，會議上的同事目睹男女受害人受到攻擊的情形，馬上打 911，但當時大家以爲只是一起綁架案，沒想到兩人雙雙被砍死。

警方在稍後的調查中發現女苦主的汽車失蹤，後來發現失蹤的汽車被另外一名男子開走，警方在聯絡到該男子時，男子表示，他也住在發生命案的屋子，之後警方發現他就是行兇的嫌疑人，將他拘留。

警方兇案組呼籲知情者提供線索，電話 323-890-5500，如想保持匿名可電800-222-8477。

艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家...
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

洛杉磯 警察 雲端

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