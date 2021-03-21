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反抗針對亞裔仇恨犯罪 千餘人南加鑽石吧示威

記者啟鉻／鑽石吧市報導
示威群眾高舉中英文標語牌。（記者啟鉻／攝影）
示威群眾高舉中英文標語牌。（記者啟鉻／攝影）

「我們受夠了」！為反抗全美針對亞裔發生的系列暴力仇恨犯罪，21日中午在聖蓋博谷東區的鑽石吧市（Diamond Bar）舉辦集會示威抗議活動，持續兩個小時，參與者包括各族裔民眾千餘人，民選官員也到場聲援。

影音來源／記者啟鉻

活動發起者是鑽石吧市非裔女心理醫師漢普頓（Ronda Hampton）。她表示，鑽石吧市及周邊有不少亞裔居民，對日益增加的仇恨亞裔犯罪，亞裔居民有諸多擔心和憂慮，為此舉辦這場針對仇恨亞裔犯罪的抗議。

漢普頓在鑽石吧行醫多年，她說，接觸很多亞裔居民，對於自疫情發生後日益增加針對亞裔仇恨犯罪，不少亞裔居民向她吐露心裡憂慮和擔心。她表示，身為非裔，她非常理解亞裔居民心理狀態，如果一直低落下去，就無法恢復正常生活。於是她產生舉辦抗議示威活動想法，並在社區及社交媒體徵集參與者簽名，最終促成了21日較大規模抗議活動。

群眾齊聚在鑽石吧大道和Grand大道交會處、分據四個路口和周邊停車場。從活動開始至結束，共有千餘人參與，族裔多元化，過往車輛鳴笛支持，有遠在橙縣、內陸的居民前來參加，有年長者和不到十歲孩童。

參與活動的主要是鑽石吧、核桃市居民，部分華裔民選官員包括核桃市議員伍立倫、秦振國及聖安東尼山學院(Mt.SAC)理事陳介飛等參加。伍立倫表示，在面對日益增加仇恨亞裔犯罪事件，亞裔民眾要互相支持幫助，外出盡量多人在一起，有事情互相協助，預防犯罪發生。不久前有些人在市議會上提出，中國污染空氣已經飄到南加州，但並未得到專家認同。像諸如此類荒謬言論會製造族裔仇恨，尤其針對亞裔人群仇恨，必須警惕預防。

參與者中包括非裔、華裔、西裔、白人及越裔、菲律賓、印度裔等其他亞裔居民，他們手拿美國國旗、舉著標語牌，有著用中文寫著「我們受夠了」、「團結尊重拒絕歧視」，也有英文寫著「I am not your Scapegoat」(我不是你的替罪羊）、「Stop Asian Hate」(停止仇恨亞裔）以及「We Will Not Be Silent」(我們不將沉默）等。羅蘭岡居民張女士表示，從中國移民美國十年，覺得美國最大的問題就是仇恨犯罪、槍支、毒品。華裔不能沉默，要站起來反抗。她說，將來她有了小孩，也會帶孩子來參加這樣的活動。

核桃市西裔居民菲利普絲帶兩個女兒參加活動，女兒分別是11歲和10歲。她說，與眾多亞裔居民居住同一社區，參加反抗仇恨亞裔抗議示威，就是同亞裔社區居民站在一起。非裔托麗表示，參加活動，就是要讓亞裔民眾知道，身為非裔與亞裔居民站在一起，作為美國居民，絕不容忍仇恨犯罪，我們支持亞裔反抗行動。

整個活動過程都有洛縣警局核桃鑽石吧分局警員在現場，雖然大家群情激憤高呼口號，但發生阻礙交通違規行為，活動在和平氣氛下結束。

反仇恨亞裔行動的人群。（記者啟鉻／攝影）
反仇恨亞裔行動的人群。（記者啟鉻／攝影）
抗議活動發起人、鑽石吧非裔心理醫師漢普頓。（記者啟鉻／攝影）
抗議活動發起人、鑽石吧非裔心理醫師漢普頓。（記者啟鉻／攝影）
示威群眾呼籲各族裔團結。（記者啟鉻／攝影）
示威群眾呼籲各族裔團結。（記者啟鉻／攝影）
抗議人群站在鑽石吧市街角示威。（記者啟鉻／攝影）
抗議人群站在鑽石吧市街角示威。（記者啟鉻／攝影）

亞裔 鑽石吧 非裔

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