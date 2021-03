反抗針對亞裔仇恨犯罪 千餘人南加鑽石吧示威

示威群眾高舉中英文標語牌。(記者啟鉻/攝影)

「我們受夠了」!為反抗全美針對亞裔 發生的系列暴力仇恨犯罪,21日中午在聖蓋博谷東區的鑽石吧 市(Diamond Bar)舉辦集會示威抗議活動,持續兩個小時,參與者包括各族裔民眾千餘人,民選官員也到場聲援。

影音來源/記者啟鉻

活動發起者是鑽石吧市非裔 女心理醫師漢普頓(Ronda Hampton)。她表示,鑽石吧市及周邊有不少亞裔居民,對日益增加的仇恨亞裔犯罪,亞裔居民有諸多擔心和憂慮,為此舉辦這場針對仇恨亞裔犯罪的抗議。

漢普頓在鑽石吧行醫多年,她說,接觸很多亞裔居民,對於自疫情發生後日益增加針對亞裔仇恨犯罪,不少亞裔居民向她吐露心裡憂慮和擔心。她表示,身為非裔,她非常理解亞裔居民心理狀態,如果一直低落下去,就無法恢復正常生活。於是她產生舉辦抗議示威活動想法,並在社區及社交媒體徵集參與者簽名,最終促成了21日較大規模抗議活動。

群眾齊聚在鑽石吧大道和Grand大道交會處、分據四個路口和周邊停車場。從活動開始至結束,共有千餘人參與,族裔多元化,過往車輛鳴笛支持,有遠在橙縣、內陸的居民前來參加,有年長者和不到十歲孩童。

參與活動的主要是鑽石吧、核桃市居民,部分華裔民選官員包括核桃市議員伍立倫、秦振國及聖安東尼山學院(Mt.SAC)理事陳介飛等參加。伍立倫表示,在面對日益增加仇恨亞裔犯罪事件,亞裔民眾要互相支持幫助,外出盡量多人在一起,有事情互相協助,預防犯罪發生。不久前有些人在市議會上提出,中國污染空氣已經飄到南加州,但並未得到專家認同。像諸如此類荒謬言論會製造族裔仇恨,尤其針對亞裔人群仇恨,必須警惕預防。

參與者中包括非裔、華裔、西裔、白人及越裔、菲律賓、印度裔等其他亞裔居民,他們手拿美國國旗、舉著標語牌,有著用中文寫著「我們受夠了」、「團結尊重拒絕歧視」,也有英文寫著「I am not your Scapegoat」(我不是你的替罪羊)、「Stop Asian Hate」(停止仇恨亞裔)以及「We Will Not Be Silent」(我們不將沉默)等。羅蘭岡居民張女士表示,從中國移民美國十年,覺得美國最大的問題就是仇恨犯罪、槍支、毒品。華裔不能沉默,要站起來反抗。她說,將來她有了小孩,也會帶孩子來參加這樣的活動。

核桃市西裔居民菲利普絲帶兩個女兒參加活動,女兒分別是11歲和10歲。她說,與眾多亞裔居民居住同一社區,參加反抗仇恨亞裔抗議示威,就是同亞裔社區居民站在一起。非裔托麗表示,參加活動,就是要讓亞裔民眾知道,身為非裔與亞裔居民站在一起,作為美國居民,絕不容忍仇恨犯罪,我們支持亞裔反抗行動。

整個活動過程都有洛縣警局核桃鑽石吧分局警員在現場,雖然大家群情激憤高呼口號,但發生阻礙交通違規行為,活動在和平氣氛下結束。