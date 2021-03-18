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台美二代開創奶茶新品牌連鎖店 口味華洋都愛

記者張宏／蒙特利公園市報導
品牌客人覆蓋不同族群。（記者張宏／攝影）
品牌客人覆蓋不同族群。（記者張宏／攝影）

來自舊金山的一群ABC，曾經創建一個在主流很受歡迎的奶茶品牌，如今在南加的一群台美人第二代，不受新冠疫情影響，開創奶茶新品牌連鎖店，而且都在穩定獲利中。

「奶茶是台灣人成長裡的味覺記憶，我們從小喝到大。即使身在美國，我們也想創立一個屬於我們味覺理解的奶茶品牌」。一群從小和父母從台灣移民美國的南加華人，因為志同道合兩年前自創本地奶茶品牌Sunright Tea Studio，融合加州晴朗陽光食材和台灣茶文化。迄今在南加和北加地區陸續開了七八家分店，今年他們還計劃再增加一倍店面，覆蓋華人區和主流社區。

影音來源：記者張宏

李杰（Jack Lee）是該品牌的北美執行總監，他說，這個品牌的背後是一個團隊，五、六個人曾是一家餐飲業相關公司的同事，共事十年，因為大家背景很相似，當時在公司就很談得來。兩年前大家萌生創業念頭，且彼此都有餐飲業經驗，不謀而合創立奶茶品牌。

他說，奶茶在台灣已飽和，但在美國還有很大空間。雖然南加很多奶茶品牌是代理知名品牌，自創一個新品牌有難度，但他們有信心創立一個融合南加特色和台灣文化的新品牌。

南加有晴朗的陽光和水果，台灣有茶文化和波霸，他們在前期設定品牌形象時花了很大功夫，希望營造陽光和開心的感覺，所以採用明朗黃色及像太陽花的圖案。在飲料包裝設計注重乾淨時尚感，且定期更換包裝和套裝，試圖為品牌加入文化色彩。

李杰表示，原材料如波霸和茶，都是他們去台灣工廠實地考察選取，美國使用的水果和牛奶也是來自加州本地農場。因為要滿足不同族裔的口感，他們提供四種牛奶選擇，包括有機牛奶、杏仁奶、鮮奶和燕麥奶。SUNRIGHT水果茶適合加州夏天，是人氣飲品，奧利奧布丁波霸茶和芋頭波霸茶口感豐富，尤其是芋頭是自己熬煮的，口感更有回味。

過去兩年，他們先後在鑽石吧、爾灣、Costa Mesa等地開設分店，蒙特利公園市這家剛開兩個月，北加新店三周前開業。李杰表示，疫情對餐飲業影響很大，但他認為對奶茶飲料卻是好時機。因為奶茶密封包裝且外帶方便，他們還提供無接觸點單服務，所以蒙市店開業以來，每天都能賣出一兩千杯飲料。

為吸引更多主流族群，他們不僅和網紅合作，在臉書和INS等社交網路上推廣，且配合美國不同節日推出限定產品。李杰說，飲料行業競爭激烈，無論是包裝細節還是飲料口感都需要求新求變。創業兩年多以來，現在七、八家店都在盈利中，今年預計再開十家分店。雖是奶茶品牌，但是更希望這裡是一家茶館，一個聚會場所，一個開心的地方。隨著疫情結束，大家能聚集在店裡享受特有的快樂氛圍。

無接觸點單區域。（記者張宏／攝影）
無接觸點單區域。（記者張宏／攝影）
在產品包裝上下功夫，營造快樂感覺。（記者張宏／攝影）
在產品包裝上下功夫，營造快樂感覺。（記者張宏／攝影）
奧利奧布丁波霸奶茶。（記者張宏／攝影）
奧利奧布丁波霸奶茶。（記者張宏／攝影）
人氣飲品。（Sunright Tea Studio提供）
人氣飲品。（Sunright Tea Studio提供）
李杰（Jack Lee）是該品牌的北美執行總監。（記者張宏／攝影）
李杰（Jack Lee）是該品牌的北美執行總監。（記者張宏／攝影）
南加本地華人自創奶茶品牌。（記者張宏／攝影）
南加本地華人自創奶茶品牌。（記者張宏／攝影）
李杰（Jack Lee）是該品牌的北美執行總監。（記者張宏／攝影）
李杰（Jack Lee）是該品牌的北美執行總監。（記者張宏／攝影）

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