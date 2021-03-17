手機視頻泄露「天機」 洛杉磯退休警探涉種族誹謗被查

洛杉磯縣檢察長賈斯康將嚴查涉嫌使用種族歧視誹謗字眼的洛杉磯退休警探。（本報檔案照，賈斯康臉書截圖）

一場車禍可能泄露很多「天機」，洛杉磯警察 局（LAPD）一名退休 警探因最近發生的車禍，相關人員在對車禍現場進行調查時卻意外發現他的手機中存有一段與人爭吵的小視頻，在該視頻中，警探涉嫌使用了種族歧視誹謗語言（Racial Slurs）。洛杉磯縣地檢署17日宣佈將對該警探退休之前經辦的300多起刑事案重新審閲。

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）17日表示，洛杉磯地檢署將對洛杉磯警察局一名退休警探之前經手的370宗刑事案重新審閲，因爲該前警探最近在瓦倫西亞的一次車禍的調查中被意外發現其手機留存一段視頻，顯示他在與別人爭吵過程中使用了種族歧視誹謗語言。

該段已在@whatsupscv推特賬戶上公佈的小視頻顯示，當時該名退休警探正在命令一名男子提供他的駕駛執照。視頻開始時聲音相當嘈雜，聽不清是誰先使用種族誹謗語言。該名警探表示，是對方先用了種族誹謗語言，他才反唇相譏。該視頻在結束之前至少一次聽到一名男子向警探使用了誹謗攻擊語言。賈斯康在16日晚的一段推特上表示，這段視頻帶有很多問題，令人不安。

賈斯康表示，洛杉磯縣地檢署正在立即采取行動，對本案展開調查。地檢署在一份聲明中表示，該警探2020年5月從洛杉磯警察局退休，退休前時他任職洛杉磯市警察局中央分局凶案組。為確保洛杉磯警察局與這起事件沒有聯繫，內部調查已經開始。聲明同時表示，視頻中的情況并非反應洛杉磯警察局絕大多數敬業警員的精神面貌。

目前洛杉磯警察局和地檢署都暫時沒有透露該警探的名字。