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招租遇到騙子 偏偏銀行「好心」誤了他拆穿騙子的時機

記者李雪／洛杉磯報導
周先生收到了寫有3973元的支票。（周先生提供）
周先生收到了寫有3973元的支票。（周先生提供）

南加華裔周先生日前在網上招租房客時，不慎遇到騙子。對方提供假支票，利用銀行驗證支票的這幾日時間騙得信任，謀取現金。

周先生表示，他有一兩間房要出租，於是在某資訊網上發布租房帖，附上照片和房客要求。出租的房間空間大，家具都是新的，每月租金700元。一日周先生接到一通電話，對方是一位講國語的女生，說她是幫一個朋友聯繫，看了覺得很滿意，這位朋友只會講英文，確定周先生會英文後，表示這位朋友之後會聯繫。

幾天之後，周先生就收到自稱這個朋友的電子郵件，對方自我介紹是一名28歲女生，是在紐約長大的韓裔不會講中文，不過現在在悉尼（又稱雪梨）實習，即將回到南加來需要租房。這位女生表示，因為她在悉尼開設的銀行帳戶遇到問題無法轉帳和收款，而公司會給她付薪水，她會將薪水作為押金讓公司直接寄給周先生。

一周後，周先生便收到一張支票，這張支票是由亞特蘭大市一處政府機構開出，寫有3973元。這位女生表示，希望周先生存入這張支票，減掉押金700元後，剩下的3200還給她即可。周先生表示可以，但要等存入支票到帳之後才能還，對方表示同意。

不過第二天，本月9日時，周先生查看銀行帳戶，就發現支票的這筆錢已經出現在帳戶中了，他便對此感到放心問這位女生如何給她錢。對方表示因為zelle轉帳一天只能轉500元，她因為收拾行李回美也急需錢，希望周先生將這些錢買成美國運通公司的禮卡，拍照發給她這樣更快。

周先生表示，對方提出買禮卡時也曾懷疑過，朋友也提醒他買禮卡像是詐騙。但是他表示，因為對方支票的錢已經匯入銀行帳戶，顯示可以動用，所以他才打消疑慮。由於每家店只限制買一張500元禮卡，他那兩天還前後跑了多家店買了六張500元的，一張200的，拍照發給這位「房客」。

沒想到，到了12日，銀行提醒他說這張支票跳票，他才忽然驚覺是騙局。他還諮詢銀行為何前兩日支票既然沒有到帳，但為何顯示「可用」（available）也可取出現金。結果銀行卻告訴他是因為他是老客戶，所以銀行信任，周先生懊惱表示「銀行也是好心辦壞事」，結果害他誤以為支票沒有問題。

周先生此時再去查詢那幾張禮卡，裡面的錢早已全部轉走，紀錄都是轉給了幾家疑似空殼公司的實體。他再質問這名假裝房客的女生，對方則含糊表示不清楚，要問問公司，一天之後又稱老闆外出了等等，沒有下文。

周先生表示，希望用他的事例提醒其他華裔房東，尤其要了解如今銀行可能會將支票錢先提供可用，但之後才會跳票的情況，因此即使支票顯示到帳後，也別掉以輕心。

周先生前後跑了多家店買了六張500元的，一張200的，拍照發給這位「房客」。（周...
周先生前後跑了多家店買了六張500元的，一張200的，拍照發給這位「房客」。（周先生提供）

支票 南加 華裔

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