該不該開門？疫情引發南加餐館和政府互槓 人氣卻更旺

布班克市府近日切斷Tinhorn Flats電源，要求該餐館停止營業，但該餐館目前自己發電繼續開門抗爭，引起不少民眾好奇圍觀。（Tinhorn Flats）

「美國電視之城」布班克（City of Burbank）的一家餐館和政府互杠，地方政府在獲得法庭命令後，近日斷掉了該餐館的電源，餐館老闆周末則開始自己發電繼續營業，因疫情 而引發的商業餐飲開門與關門紛爭，反而讓該家餐館迎來不少客人，大家都想去看看到底發生了什麽事情。

洛杉磯 高等法院一名法官3月8日對布班克的牛排漢堡餐廳Tinhorn Flats發出了開門禁制令，要求該餐館在沒有衛生許可證，和城市條件使用許可證的情況下，必須關閉且不得營業。但該餐館一直堅持開業。上周五，布班克市府有關部門在發出最後通牒24小時後，切斷該餐館供電。市府在一份聲明上表示，法院目前沒有批准强行關閉該餐館，但繼續保留作為補救措施的最後手段。

雖然被切斷電源，但餐館業主表示，他們將繼續開門，目前正在自用發電機發電。該家位於W Magnolia大道2600路段的特色小餐館，當地電影 電視業者都相當熟悉，平常除了招待當地客人，也因不時出租拍電影而得到不少影迷追捧。這次與政府衛生命令對抗與糾紛，更引起不少民眾好奇。

有消息傳出，洛杉磯法庭將在3月26日再次舉行聽證會，法官或執行結案令，或也有可能進一步增加更爲嚴厲的命令。目前餐館的老闆也在全力抗爭當中。

事實上早在2020年12月，該餐館就因在疫情中繼續營業，而面臨勒令關門和沒收營業執照的風險。餐館老闆表示，他和他的客人並非不重視疫情帶給健康和生命的威脅，但堅信餐館和客人都可以將事情掌控到最好，衛生保護也會做到最好，政府沒有理由强迫商家關門。他一直在執行公共衛生部門的防疫安全規章，但反對暴政。

去年12月，該餐館收到通知，表示如果違規不關門繼續營業，就可能失去酒牌。當時餐館老闆表示，他不會屈服。今年2月，政府果然取消他的酒牌。重新申請酒牌大約需要10萬元。

不過這起糾紛卻爲該餐館帶來更多人氣，不少站在餐館一邊的支持者，近期以到該餐館用餐表示他們對餐館和老闆的支持，大家都想看看，事情鬧到最後，將會怎樣結局。