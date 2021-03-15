專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

傳染病學專家江華認為：根據現有研究結果接種疫苗至少保持三個月，可能是六至九個月。（江華提供）

最近好消息不斷，疫情 緩解，餐廳堂吃、健身房、電影院紛紛開張，加州近一半民眾現在都有資格接種疫苗 ，大部分人都覺得新冠疫情一年多的煎熬很快就要過去，曙光就在眼前。

但南加大醫學院流行病學專家黃重德卻並不樂觀，他警告說，接種疫苗只能確保三個月有效，三個月以後，身體的抗體就會下降，再加上各種變異病毒隨時出現，疫苗的保護率並不像民眾認為得那麼有效。

黃重德說，新冠疫苗保護率只有95%，不是100%，打了疫苗得重病的可能性非常少，死亡率非常低。但還是有可能被感染，民眾不能掉以輕心。

CDC 的新指南允許完全接種疫苗的人，在不戴口罩的情況下待在室內。指導方針還指出，允許完全接種疫苗的人與來自另一個家庭未接種疫苗的人聚集在室內，無需戴口罩，比如祖父母可以放心與孩子們在一起。

黃重德指出，CDC的新指導方針與之前說法矛盾。 「幾週前CDC曾說，打過疫苗的人還是有可能傳播病毒給其他人，現在又說打過疫苗的人可以放心與沒有打過疫苗的人在一起，前後不一致。」

當然CDC也補充說，如果選擇在一起聚會，前提是這些人都不屬於病毒的高風險傳播人群，所以大家一定要仔細估量，自己到底屬不屬於高風險傳播人群。

黃重德認為，如果家人、朋友都已完全接種疫苗，可以不用戴口罩在一起正常生活交際，但也只能保證三個月安全有效，三個月後疫苗是否還能起到保護作用，目前並不確定。

關於接種新冠疫苗後究竟有多長時間的保護期，美以美醫院傳染病學專家江華也認為尚未有肯定答案。

「根據現有的研究結果，對於新冠病毒的體液免疫，也就是抗體免疫和細胞免疫，肯定至少保持三個月，更可能是六至九個月。」

根據江華的分析，人類免疫系統有大量的記憶免疫細胞，再次遇到同一病毒或細菌後會立即產生大量抗體和免疫T細胞，這些記憶免疫細胞的存活期一般有一到兩年，或許會更長。對於某些病毒，這些記憶細胞終生存在。

「所以關於新冠疫苗的保護期，關鍵在於新的變異株是否確實存在免疫逃逸，如果沒有這種逃逸，那麼疫苗的保護期可望至少一年。」