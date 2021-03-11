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這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

記者謝雨珊／洛杉磯報導
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

拜登總統11日簽署1兆9000億元「美國救援法案」(American Rescue Plan)，這項法案計畫發放符合資格的民眾每人1400元紓困金、提供失業者每周300元失業金，受到眾人關注。會計師建議首次報稅又符合領紓困金資格的職場新人，最好儘早報稅，以利早點取得1400元。同時他們可望一次領滿總數為3200元的三輪紓困金。

會計師表示，2020年首次踏入職場的新人，若符合領取紓困金資格，有望在報稅後一次領滿三輪紓困金，3200元一次性入袋。第一輪紓困金全額為1200元；第二輪紓困金全額600元；第三輪紓困金金額1400元。

會計師葉俊麟表示，在2020年剛踏入職場的新人，從未有報稅紀錄，即便收入符合門檻，仍無法領到前兩輪的紓困金。好消息是，他們在今年報稅時，可申請「紓困退款抵免（Recovery Rebate Credit）」，一樣能領到前兩輪未能得到的1800元紓困金。第三輪紓困金即將發放，若這批人想盡快領取紓困金，早報稅可較早領到1400元。這批人在今年報稅有望一次領到不課稅的3200元紓困金。

事實上，三輪紓困金的符合領取的收入門檻標準有些微變化。國稅局在前兩輪紓困金是根據2018或2019年報稅紀錄的收入發放；第三輪將依據2020年報稅紀錄確定民眾是否有符合領取資格。

會計師張青表示，根據最新的紓困法案的紓困金發放標準，個人年收入不超過7.5萬元，夫妻年收入不超過15萬元，以及他們的未成年子女或受撫養成年家屬，都能領到。年收入不超過11.25萬元並且有受撫養者的單親父母，也可以獲得全額補助。不過個人所得8萬元以上，或合計年所得16萬元以上的夫妻則不得領取。相比過去兩輪紓困金，這次的年收入上限規定趨嚴。

根據外媒報導，紓困金預計最快下周就可發放，在國稅局已有帳戶 (direct deposit) 信息者預計最先收到，反之則須等待支票寄出，3月底之前有望收到。

紓困金 報稅 國稅局

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