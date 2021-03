一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

因一字之差,趙婷被推向舆論深淵。(Getty Images)

憑藉執導「無依之地」(Nomadland)的趙婷 ,短短幾天像是在過山車,先是拿下第78屆金球獎最佳導演,緊接著又拿下影評人大獎(Critics Choice Awards)最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本和最佳攝影等大獎,一時之間成為華人 的榮光。

但因為多年前曾說「中國遍地謊言」,引發了「辱華」爭議,趙婷的「無依之地」在中國的宣傳海報被撤下,如今影片能否如期在中國上映都成問題。

趙婷曾經接受澳大利亞媒體電話連線採訪時說「US is now my country, ultimately。」(美國 終歸是我的國家)。但日前這句話已經被澳大利亞媒體更正,趙婷當時說的是「US is not my country, ultimately」(美國終歸不是我的國家)。Now my和Not my在英語連讀時非常容易混淆,一字之差將趙婷推向深淵。

當時的完整採訪:

“I've been thinking about it a lot because I used to think [it didn't matter that I wasn't born here],” Zhao tells news.com.au from her home in Los Angeles. “But as time goes on, especially this year, maybe it does.Because I don't have the same kind of burden on my shoulders or feel the weight of history, and is not my country, ultimately. So maybe it's easier for me than how I see my friends are reacting, especially this year."

如果趙婷當時說的是now my的話,那麼前後文邏輯不成立,前面剛說「我沒有出生在美國,沒有壓力和歷史沉重感。」後面就說「美國終歸是我的國家」,前後矛盾非常明顯。因為沒有出生在美國,所以「終歸美國不是我的國家」,這樣才合乎語言邏輯。如今,原新聞網站已更正,但一字之差,兩句話的意思天差地別,造成的惡劣影響還在傳播。

一位不願透露姓名的好萊塢華裔製片人在接受采訪時說,這一年因為新冠疫情,華人在美國的處境已經非常艱難,被歧視被仇恨,趙婷今天有這樣的成績,不僅是華人的驕傲,可以從某些角度改變一些美國人對華人的看法,如今華人再攻擊華人,那就太讓人寒心了。不管身在何處,華人都要團結。