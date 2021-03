下雨可能引發泥石流？ 南加橙縣一社區強制疏散

受雨天天氣影響和擔心更多的降雨會造成泥石流,10日(周三)上午9時過後,橙縣 警局針對去年10月曾發生山火 的絲薇拉多峽谷(Silverado Canyon)的居民發出強制撤離命令。 附近的Modjeska和Williams峽谷的居民則可自願疏散。

Silverado Canyon is under evacuation order and Modjeska and Williams Canyons are under evacuation warning. @OCSheriff #silveradomudslide pic.twitter.com/nGFxoTkKkr

據主流報導,南加州經過一整夜的持續降雨之後,絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anderson路附近出現滑坡,預計11日(周四)可能會有更多的降雨,直到12日天氣晴朗為止。

據NBC新聞,泥石流似乎推動了當地數輛汽車 ,包括兩輛特斯拉和一輛賓士汽車,並越過絲薇拉多峽谷路(Silverado Canyon Road)。峽谷中山坡底部的區域有幾處房屋,所幸沒有人員受傷。

由於預計會有更多的降雨和對泥石流的恐懼,針對Modjeska和Williams峽谷已經發出自願疏散命令;並因橄欖路(Olive Drive)和拉德峽谷(Ladd Canyon)之間的泥石流,絲薇拉多峽谷仍然關閉。

就在去年10月底,絲薇拉多峽谷曾發生山火,受災面積超過一萬多英畝,當時影響區域非常廣,包括南橙縣的桑提雅哥峽谷(Santiago Canyon)、爾灣(Irvine)、Foothill Ranch、托斯汀(Tustin)、以及森林湖(Lake Forest)等多個華人居民較多的城市。此次泥石流發生在峽谷山區,居民較少,受影響的範圍尚沒有上一次山火大。

消防員對絲薇拉多峽谷泥石流地區發出強制疏散命令。(NBC新聞視頻截圖)

OC firefighters are on scene in Silverado Canyon supporting the EOC & OC Public Works. Media inquiries will be handled by OC Public Works. We are in unified command with @OCSheriff & @OCpublicworks @OrangeCountyEOC. pic.twitter.com/A8ajwPhEsw