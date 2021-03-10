下雨可能引發泥石流？ 南加橙縣一社區強制疏散

南橙縣絲薇拉多峽谷路發生泥石流，汽車無法通行。（NBC新聞視頻截圖）

受雨天天氣影響和擔心更多的降雨會造成泥石流，10日（周三）上午9時過後，橙縣 警局針對去年10月曾發生山火 的絲薇拉多峽谷（Silverado Canyon）的居民發出強制撤離命令。 附近的Modjeska和Williams峽谷的居民則可自願疏散。

Silverado Canyon is under evacuation order and Modjeska and Williams Canyons are under evacuation warning. @OCSheriff #silveradomudslide pic.twitter.com/nGFxoTkKkr — OCFA PIO (@OCFA_PIO) March 10, 2021

據主流報導，南加州經過一整夜的持續降雨之後，絲薇拉多峽谷一帶的Grundy和Anderson路附近出現滑坡，預計11日（周四）可能會有更多的降雨，直到12日天氣晴朗為止。

據NBC新聞，泥石流似乎推動了當地數輛汽車 ，包括兩輛特斯拉和一輛賓士汽車，並越過絲薇拉多峽谷路（Silverado Canyon Road）。峽谷中山坡底部的區域有幾處房屋，所幸沒有人員受傷。

由於預計會有更多的降雨和對泥石流的恐懼，針對Modjeska和Williams峽谷已經發出自願疏散命令；並因橄欖路（Olive Drive）和拉德峽谷（Ladd Canyon）之間的泥石流，絲薇拉多峽谷仍然關閉。

就在去年10月底，絲薇拉多峽谷曾發生山火，受災面積超過一萬多英畝，當時影響區域非常廣，包括南橙縣的桑提雅哥峽谷（Santiago Canyon）、爾灣（Irvine）、Foothill Ranch、托斯汀（Tustin）、以及森林湖（Lake Forest）等多個華人居民較多的城市。此次泥石流發生在峽谷山區，居民較少，受影響的範圍尚沒有上一次山火大。

消防員對絲薇拉多峽谷泥石流地區發出強制疏散命令。（NBC新聞視頻截圖）