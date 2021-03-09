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不合規插隊接種疫苗問題嚴重 洛縣一城市取消預定接種

記者李雪／綜合報導
州和地方衛生官員一再譴責「插隊」獲得疫苗的行為。（美聯社）
州和地方衛生官員一再譴責「插隊」獲得疫苗的行為。（美聯社）

一批未獲得疫苗接種資格的人，近來通過私下分享，獲得洛杉磯縣擁有自己公共衛生局的巴沙迪那市（Pasadena）的疫苗註冊鏈接，令該市原定11日接種疫苗的時間表不得不重新安排。

據巴市市府稱，註冊鏈接被發送給了一群娛樂、新聞和製作人，這部分人群並不符合州規定的疫苗接種條件。市府官員說，一些不是巴沙迪那市居民的人也收到鏈接。這導致11日的1500個預約中，有一半以上是不合規的群體。

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直到「洛杉磯時報」一名記者打電話給市府詢問該鏈接是否合法，市府才注意此違規行為。巴市發言人Lisa Derderian表示，市府只發送鏈接給符合條件的群體，但用紅色的大字體標註，要求請勿與不符合條件的其他人共享此鏈接。她還表示如果民眾有任何疑問，應該像「洛杉磯時報」記者那樣打電話來問，但該記者是唯一一個打電話來質疑註冊鏈接的人。

巴市衛生局再次強調可以接種的人群包括：提供直接護理的醫療保健工作、長期護理設施的居民和員工、65歲以上人士、育兒和K-12教育人員、視頻和農業員工。巴市還在聲明中指出，「試圖在輪到他們之前進行疫苗接種的人，將不會獲得接種疫苗。請耐心等待，諸如此類的不幸情況，阻礙了我們盡快為居民接種疫苗的能力」。

州和地方衛生官員一再譴責「插隊」獲得疫苗的行為，但問題仍然存在。洛縣衛生官員也改進方式，讓合規接種的民眾獲得安全註冊碼，以便預約。

疫苗 洛杉磯 洛縣

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