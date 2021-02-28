毅力號火星車成功降落 但之前已「降落」不下數千次

彭家彥和毅力號。（彭家彥提供）

美國 太空總署（NASA) 所屬「噴射推進實驗室」（JPL）製造的「毅力號 」（Perseverance）火星 車近日成功降落。早在這一次降落前，參與該項目的JPL的華裔首席工程師（Principal Engineer）彭家彥，就已經在電腦上讓它「降落」了3000多次，最終確定降落方案可行。

彭家彥所在的是JPL飛行項目的加載和動態模擬領域，簡單來講就是負責飛行器在目標星球的著陸部分的模擬。之所以需要模擬，是因為在降落過程中有無數種狀況需要考慮。而工程師們為了應對這些狀況而做的設計，是否能行得通，就需要彭家彥用電腦模擬來檢驗，「我們在火星上降落只能降落一次，但我們在電腦上可以『降落』3000次」。

• 下個火星計畫 模擬1萬種狀況

他解釋，比如小火箭有不同衝力和減速，降落時不一定是想要的速度，地面的坡度無法確定，大大小小的石頭分布更是無法預期的，所以要考慮所有不同的組合。自然界中這樣的組合有無數種，但人類能力有限，即使用盡電腦的算力，也只能模擬到最多3000種狀況，且電腦都需計算一周時間。在做第一個火星計畫時，因為電腦技術限制，只能模擬250種。而現在正在籌備的下一個火星計畫，他預計要模擬1萬種狀況了。而在模擬中，在這3000種狀況中有99%是成功的，那這個設計便是可以接受的。

整個火星著陸系統被稱為「EDL」，三個字母分別對應著進入大氣層、下降和著陸。而這個過程共七分鐘，被稱為「恐怖七分鐘」。彭家彥解釋，之所以恐怖是因為難度之高。例如一開始打開降落傘時著陸器是以超音速飛行的，降落傘承受重力是地球表面的九倍，此時如果撕裂，那後面的所有減速設計都無法再減到安全速度了；又或者連降落傘都打不開，那就是火星表面多一塊廢鐵。即使成功打開傘後還是會太快，在隔熱板分離後離地面20公尺時，要用八個小火箭做隨後的煞車減速，減到每秒1m/s才能軟著陸。從超音速減速至此，要在七分鐘內完成。而最為恐怖的，還是因為電訊號傳遞一來一回大約23分鐘，因此這一切都要先做好指令發送給它，「讓它自己控制生與死」，所以恐怖七分鐘名副其實。

• 恐怖七分鐘 最後一分鐘更恐怖

彭家彥負責模擬的是這七分鐘的最後一分鐘，他表示所有最複雜的情況都在這一分鐘內發生，恐怖七分鐘內更恐怖的那一分鐘。他形容降落就是100%成功或100%失敗，沒有介於中間的結果，「要麼開香檳，要麼就要給所有等在外面的記者和民眾一個交代了」。

觀看直播的民眾對毅力號的著陸過程都有了一定了解，但彭家彥表示，其實這種著陸方式是幾年前從好奇號才開始的，在那之前都是採用空氣球袋包裹住車體作為緩衝，在火星地表彈跳25次左右最終停下。但是由於速度高，第一次彈跳甚至會飛起十層樓高，而且當時的火星車很小很輕可以用這種方式。未來還希望能將人也送到火星，所以這樣的著陸方式也非長久之計。

• 火星車一噸重 太空吊車助減速

現在的火星車已經重達一噸，想要安全降落減速，就要用「太空吊車」（skycrane）了。他形容是類似直升機用吊索放貨物到地面，只不過是用八個小火箭做推力，可減速並控制，將車緩慢放到地面，然後自己飛到旁邊主動墜毀。比起以往那種「扔骰子」一樣不知會滾到哪裡的著陸方式，這次毅力號的著陸地點相當精準，還特別設計了雷達以調整位置，落在了計畫中，正是需要取土壤樣本的，被認為很可能有古生命跡象的傑澤羅盆地某處。

彭家彥自台灣大學土木系畢業後，在美國加州理工學院完成應用力學的碩博學位，之後在一所高科技電腦公司三年，最終來到JPL工作。在此期間，彭家彥曾先後參與過美國四次的火星探測計畫，包括探路號、探險號、好奇號和這一次的毅力號。

彭家彥曾參與過卡西尼惠更斯號土星探測器、深空一號以及小行星著陸項目，但最有緣分的便是火星車系列任務。彭家彥1991加入JPL工作，1996年參加了第一個火星探路號任務，該任務原本就是實驗性質，而作為工程師深知一切任務都有概率會失敗，導致他在國慶日當天火星車著陸時，壓力太大不敢看直播，乾脆跑去聖地牙哥度假，沒想到任務非常成功，朋友致電道喜他才知道。

他隨後又參與了機會號、精神號、好奇號，直到如今的毅力號。每個火星計畫大約間隔七至九年，四次火星車計畫幾乎構成了他在JPL的全部職業生涯。