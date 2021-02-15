世華南加分會 20日舉辦加州新法及稅務新規講座

報稅季節已到，紓困金 、PPP、失業金，到底該如何申報？針對疫情 的稅法有優惠嗎？世界華人工商婦女企管協會南加州 分會，將於2月20日舉辦「2021加州新法律及稅務新規」雲端講座，提供民眾了解更多福利的平台。提前註冊報名的參與者，將有機會參加抽獎活動。

該會趕在新春期間，邀請民生法律師楊安立主講「病毒通報規則及大麻法」，勞工法律師許志明主講「CFRA/OSHA勞工新法」、「雇主可否要求員工注射疫苗？」，及會計師葉俊麟主講「新一波疫情紓困方案」、「拜登新總統稅務風向分析」。

世華南加州分會法律顧問杜慧莉將統整總結，讓社會大眾及企業商家，充分掌握法规變動但卻不觸犯法律。總幹事鄭東請也將在座談會中向華人解釋許多可以使用的政府資源，幫助個人或商家填寫表格，介绍或尋找工作。

為慶祝中國年，牛轉乾坤、新年新氣象、該會準備許多禮物、禮品卡及商家折扣卷。詳情請email to [email protected]。報名註冊線上連結：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0od-uuqT0rHdQlqpuoQlPgJE3iKk-HvgN