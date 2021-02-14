南加州老婦接種後猝死 證實與新冠疫苗無關

設立在Cal Poly Pomona疫苗接種中心。（Cal Poly Pomona臉書）

【波莫那市訊】一名78歲女性日前在波莫那加州 立工藝大學（Cal Poly Pomona）疫苗 接種中心，接受施打輝瑞疫苗後，不幸過世。但洛杉磯縣公共衛生局表示，該女性死亡與疫苗接種無關。

據ABC7報導，這名女性在12日午後接種，在觀察區等待時，表示自己感覺很不舒服，隨後失去意識。負責該接種中心的是醫師莫瑞斯（Dr. Michael Morris），他是凱薩醫療中心南加新冠肺炎疫苗醫師主管。緊急醫護人員在現場施救，但已經無力回天。該女性死亡。

莫瑞斯表示，死亡原因尚未確定，不過死者當時並無嚴重過敏 ，或其它過敏反應症狀。死者家屬表示，她有心臟相關疾病病史。死者的丈夫也接受施打疫苗，同時表示再過幾周，還要施打第二劑疫苗。

凱薩醫療中心表示，波莫那工藝大學疫苗接種中心繼續向公眾開放，而且只要疫苗有足夠供應，繼續為民眾接種疫苗。莫瑞斯表示，代表疫苗接種中心所有人員，在凱薩醫療中心領導下，對死者及家屬表示沉痛哀悼。

日前也曾有一名橙縣男子在施打疫苗後死亡，不過這名死者家屬表示，仍然對接種疫苗表示信心和支持。