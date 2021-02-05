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穿越排水溝偷渡美國 16被捕7獲救1困死

記者丁曙／綜合報導
26名無證移民試圖穿過排水溝進入美國，16人被捕7人獲救1人困死。(CBP提供)
26名無證移民試圖穿過排水溝進入美國，16人被捕7人獲救1人困死。(CBP提供)

26名偷渡客分兩批從跨境排水溝非法入境美國，在加州聖地牙哥（San Diego）和墨西哥邊境地區被邊境巡邏隊（USBP）攔截，從涵洞裡救出被困的七名偷渡客，另有一人死亡；接踵而來的16名偷渡者全部被捕。

事件發生在1月29日下午3:30左右，邊境巡邏隊員在San Ysidro入境口岸以東，發現了一個男子緊緊抓住排水溝內的涵洞閘門。巡警們立即打開被垃圾阻塞的閘門，當雜物被排除時，積水也從洞門湧出，兩個人一起被水流彈出，聖地牙哥消防局和Chula Vista消防局立即提供緊急醫療服務。稍後在跨界排水溝內共發現10名墨西哥人，其中八人需要救援，兩人已處於昏迷狀態。後來，一名女子甦醒過來，但另一位男子被宣告死亡。

被救活的女子以及該偷渡團隊的另外兩人被送往附近醫院治療。經過評估，6人被運送到附近的邊境巡邏站處理，死者移交給聖縣驗屍官辦公室。

當巡警及其合作夥伴在向偷渡客提供醫療援助時，第二批偷渡客大約16人又衝入已打開閘門的跨境排水溝內。此時，增援的邊境巡邏隊到達，一舉逮捕了由三名瓜地馬拉（Guatemalan）人和13名墨西哥人組成的第二偷渡團隊， 16人全部被帶到附近的邊防站處理。

巡邏隊警長海特克（Aaron Heitke）表示，他對巡邏隊和合作夥伴為挽救生命做出的努力表示感謝，但同時也必須提出警告，非法越境非常危險！當巡警們正在救援第一批被遺棄的偷渡客時，人蛇販子又無情地將第二批偷渡客帶到了排水溝，試圖以人海戰術壓制措手不及的巡邏隊。然而，巡邏隊最終成功地攔截了他們並且一網打盡。

隨著洪水的上升，一個美墨跨境排水溝已被雜物堵塞。 (CBP提供)
隨著洪水的上升，一個美墨跨境排水溝已被雜物堵塞。 (CBP提供)

偷渡客 邊境 墨西哥

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