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翁山蘇姬與敏昂萊一年沒對話 政變危機早有伏筆

員工認為雇主因其是疫情「吹哨人」才被炒　狀告前雇主 　

記者李雪／綜合報導
工作場所需提供防疫措施。（本報檔案照）
工作場所需提供防疫措施。（本報檔案照）

洛杉磯縣威明頓(Wilmington)一家墨西哥食品製造商的一名前僱員，正在提告他的前雇主。該僱員因抱怨該公司沒有採取足夠防疫措施保護員工，在2020年被解僱。

據城市新聞社（CNS）報導，員工Richard Quinones在洛杉磯高等法院對Juanita's Foods食品公司提起的訴訟中，指控公司非法解僱他，違反該州「勞動法」，但訴狀中未指定賠償價格。城市新聞社表示，目前還未能聯絡上被告公司的代表發表評論。

訴狀中稱，Quinones於2019年9月被雇為該公司的物流和分銷總監，他的工作是重組倉庫員工。他在訴狀中稱，儘管發生疫情，他和他的員工還是在2020年4月和5月打破了收入記錄，而他的工作為公司節省了21％的成本。4月時，Quinones會見公司副總裁，表達對於防疫措施的擔憂，包括個人防護設備以及工作和就餐區域的消毒需要改進。公司最終採取了其中一些新冠安全措施，並為工人提供口罩、手套和洗手液。

訴狀稱，6月21日，一名倉庫工人的新冠病毒檢測結果呈陽性，而Quinones已向管理層報告這一信息。原告認為，公司未向衛生當局上報病例，也未通知公司僱員，未採取任何措施來檢查，是否是因為工作條件而導致染疫。第二天，倉庫工人們質問Quinones此事，並詢問是否採取了措施來保護他們。Quinones詢問管理層是否制定了防疫計畫，但他被告知，擔憂的員工應致電人力資源室。

訴狀稱，到了6月25日，行動計劃仍未生效，受感染的員工表示他認為自己是在公司染疫的。同時，Quinones測試新冠呈陰性，他的妻子則呈陽性。隨後工廠在7月關閉了幾天，因為關鍵員工病了，且有多名員工染疫，但管理層否認該項指控。Quinones於8月26日被解僱。

防疫 洛杉磯 檢測

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