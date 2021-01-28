出國逾2年戶籍遭遷出 台僑如何保權益？

台灣僑務委員會委員長童振源。（台灣僑委會提供）

據台灣僑務委員會消息， 2020年初新冠肺炎疫情肆虐全球，許多旅外國人為免搭機返台途中遭受感染，至今無法返台，導致出境超過2年戶籍被強制遷出，擔心全民健保 加保資格將受影響，僑務委員會接獲眾多僑胞反映，要求協助向相關主管機關爭取權益保障。

考量戶籍遷出後，受影響項目不只有全民健保，還有國民年金與勞工保險 之老年給付、個人綜合所得稅率、地價稅率及投票等都與是否設籍有關，2020年12月間僑委會已經先行函請衞生福利部及財政部就全民健保及個人綜合所得稅暨地價稅等優予研議因應措施，並於2021年1月15日由徐佳青副委員長邀集內政部、財政部賦稅署、勞動部、勞動部勞工保險局、衛生福利部、衛生福利部中央健康保險署等相關機關代表召開研商會議因應。

經過各機關代表充分交換意見，除了戶籍法及全民健康保險法有明文規定難以彈性處理外，其他如國民年金暨勞工保險老年給付、個人綜合所得稅及地價稅等均有權宜措施，僑委會已彙整相關資料置於官網「最新訊息」專區，歡迎僑胞踴躍點閱，維護自己的權益。

＊國民年金及勞工保險老年給付被停怎麼辦？

只要每年寄送經過駐外館處驗證的身分或居住相關證明文件到勞保局，通過審核就可繼續領，過期也可回溯——主管機關勞工保險局。

＊全民健保強制退保怎麼辦？

注意「2+2原則」。1.出國超過2年，戶籍被強制遷出就會退保。戶籍遷出後2年內回國馬上恢復戶籍，立即就可以再加保，不用等6個月。2.出國超過4年，返台後在國內受僱工作可立即參加健保，或是恢復戶籍滿6個月也可再參加健保。3.如有全民健保再加保問題，可檢附相關證明文件，健保局也將視個案狀況協處——主管機關衛生福利部中央健康保險署。

＊個人綜合所得稅稅率不同怎麼辦？

現行制度分為境內「居住者」與「非居住者」。「居住者」每年5月份結算申報，依所得級距適用累進稅率5%~40%。「非居住者」採就源扣繳，由扣繳單位就每筆收入先行扣繳所得稅，無須再申報。身分之認定如有疑義，建議依前一年度申報方式先行申報，如果國稅局審核結果和原來申報的不同，可以再申復，財政部賦稅署已經通知各地國稅局依個案情形分別處理——主管機關各地國稅局。

＊地價稅率釋疑？

109年度

原適用自用住宅用地稅率計徵地價稅者，土地所有權人本人、配偶或直系親屬於該自用住宅設有戶籍，當年度因故遷出戶籍，109年仍可以適用自用住宅用地稅率計徵地價稅，但本人、配偶及未成年子女以一處為限。

110年度

110年9月22日前本人、配偶或直系親屬於該自用住宅辦竣戶籍並提出申請，經地方稅稽徵機關核准者，110年仍然可以適用自用住宅用地稅率計徵地價稅——主管機關財政部賦稅署。