影╱華人分享如何自製臘味年貨 迎新年趣味多

兩種口味的香腸。（讀者提供）

農曆春節即將來臨，不少居家避疫的民眾自己動手醃製臘味年貨，其中很多新手準備年貨的興趣十足，並和本報讀者分享其製作過程。

來自中國南方的汪小姐表示，南方城市都會醃製臘味迎接農曆新年，在她小時候，母親每年都會醃臘魚臘肉灌香腸，將新鮮魚肉用鹽、辣椒等佐料醃製一周，拿出來晾曬；香腸灌好後則要用牙籤戳孔透氣，而戳孔工序都由她來完成。邊戳香腸邊看到晾曬的年貨流油，就很期待快點過年品嚐美味。

影音來源：記者王全秀子

隨著時間推移，市面上做好的成品越來越多，種類也越來越齊全，現代人注重健康少吃醃製品，因此很多家庭不再醃製了。汪小姐來美超過十年，醃製臘味年貨的傳統早已忘在腦後，但今年受新冠疫情 影響，她想認真過個年，決定自己動手醃製臘肉和灌香腸，未料十分成功。

汪小姐上網做足功課，因為臘肉需用帶皮的五花肉，因此她特意去了一趟商業市（commerce）的好市多商業中心（Costco Business Center），這裏賣的都是大包裝肉類，甚至有整隻羊、整隻豬。挑選好肉類後，她又前往華人超市 購買腸衣和高度白酒。

汪小姐稱，五花肉買回來後，不用洗，切成一條條，在頂部戳一個洞方便晾曬，鹽在鍋中炒成微黃色，再加入花椒、香葉、八角等大料，五花肉先用高度白酒均勻抹一遍，然後按照一定比例把佐料抹在肉上，醃製大約一周就可以拿出來晾曬了。

汪小姐表示，因為有白酒和鹽的緣故，肉在常溫中也不容易變質。而洛杉磯氣候乾燥，她只晾曬大約三天。曬太久肉變太乾了，口感反而不好。之後用保鮮袋裝起來放到冰箱冷凍，吃的時候用熱水洗乾淨，加入墨西哥 辣椒、芹菜炒，或是直接用水煮，再切片吃均可。

香腸則是選用豬腿肉，肥瘦比例可根據個人口味調整，切成肉串大小。腸衣買回來後洗乾淨，用高度白酒泡一泡祛除腥味。汪小姐表示，她上網找了調料配比，做了廣式和麻辣兩種口味。灌香腸部分稍困難，她自製簡易工具，灌好後再用線每隔一段打結，就可以掛起來晾曬，再用牙籤戳孔。

汪小姐和家人一起灌香腸醃臘肉，樂趣多多，成品也頗有賣相。透過視頻透給遠在國內的父母看，得到一致好評。汪小姐表示，自製臘味年貨會想起小時候過春節的情景，她感嘆道「每逢佳節倍思親」，尤其今年因為疫情無法回國看望父母，她希望能認真準備過春節以解思鄉之情。