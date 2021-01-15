我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

傳川普20日早上才要離開白宮 在空軍1號基地告別

河濱縣新冠疫苗接種 新一批預約將於19日開啟

河濱訊
河濱縣增加更多疫苗接種地點。（河濱加大臉書）
河濱縣增加更多疫苗接種地點。（河濱加大臉書）

河濱縣公共衛生局15日宣布，增加多個診所用於疫苗接種，將在19日（周二）至22日（周五），為符合規定民眾開放疫苗接種預約。

規定1A所有需要接種人群，以及1B（第一優先者）人群，包括65歲及以上長者居民可申請。名額共有約1萬1000個，採取先到先得原則。有關規定及如何申請預約，可訪問：www.ruhealth.org/covid-19-vaccine

疫苗接種免費，但申請登記者須先完成註冊，並出示符合資質的證明，包括徽章、商業資質證明或雇主信等，同時還會要求提供健康保險資訊。65歲及以上長者，須出示年齡證明，比如駕照。需要協助登記的年長者，可致電211。

河濱縣在上午8時30分至午後4時30分，提供疫苗接種地點包括：科洛納高中（Corona High School ）地址：1150 W. 10th St. Corona；傳承高中（Heritage High School）地址：26001 Briggs Road, Menifee：聖戈爾格尼奧中學（San Gorgonio Middle School ）地址：1591 Cherry Ave. Beaumont；印地歐露天市場，弗倫萬德大禮堂（Indio Fairgrounds, Fullenwider Auditorium）地址：46350 Arabia St., Indio。

疫苗 駕照 保險

上一則

爾灣18歲機車騎士 撞車身亡

下一則

網飛首部亞裔真人秀 「璀璨帝國」揭亞裔富豪生活

延伸閱讀

全美最大 道奇體育館疫苗接種點今開啟

全美最大 道奇體育館疫苗接種點今開啟
南加河濱縣野火 延燒600畝 居民急撤離

南加河濱縣野火 延燒600畝 居民急撤離
服務長者 政府樓將設接種站

服務長者 政府樓將設接種站
何時可打疫苗 縣府公衛網站可查詢

何時可打疫苗 縣府公衛網站可查詢
20美國國防部醫療人員 馳援河濱縣醫療系統

20美國國防部醫療人員 馳援河濱縣醫療系統
網購增多倉儲業加班 致南加內陸地區疫情嚴峻

網購增多倉儲業加班 致南加內陸地區疫情嚴峻

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲
這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡