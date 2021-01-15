河濱縣新冠疫苗接種 新一批預約將於19日開啟
河濱縣公共衛生局15日宣布，增加多個診所用於疫苗接種，將在19日（周二）至22日（周五），為符合規定民眾開放疫苗接種預約。
規定1A所有需要接種人群，以及1B（第一優先者）人群，包括65歲及以上長者居民可申請。名額共有約1萬1000個，採取先到先得原則。有關規定及如何申請預約，可訪問：www.ruhealth.org/covid-19-vaccine
疫苗接種免費，但申請登記者須先完成註冊，並出示符合資質的證明，包括徽章、商業資質證明或雇主信等，同時還會要求提供健康保險資訊。65歲及以上長者，須出示年齡證明，比如駕照。需要協助登記的年長者，可致電211。
河濱縣在上午8時30分至午後4時30分，提供疫苗接種地點包括：科洛納高中（Corona High School ）地址：1150 W. 10th St. Corona；傳承高中（Heritage High School）地址：26001 Briggs Road, Menifee：聖戈爾格尼奧中學（San Gorgonio Middle School ）地址：1591 Cherry Ave. Beaumont；印地歐露天市場，弗倫萬德大禮堂（Indio Fairgrounds, Fullenwider Auditorium）地址：46350 Arabia St., Indio。
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