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Ｑ&A／二次彈劾川普 為阻再選總統？取消卸任福利？

橙縣法學教授攻占國會並演說 校長譴責但暫不解雇

記者丁曙／綜合報導
查普曼大學法學教授伊士曼（左）與前紐約市長朱利安尼國會山莊前集會發表煽動性講話。（電視畫面截圖）
查普曼大學法學教授伊士曼（左）與前紐約市長朱利安尼國會山莊前集會發表煽動性講話。（電視畫面截圖）

橙縣查普曼大學（Chapman University）法學教授伊士曼（John Eastman）是著名的保守派學者，長期以來一直參與支持川普總統選舉的法律挑戰。他在6日華府「拯救美國遊行」集會上，分別與川普總統和前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）發表煽動性演講，受到學校同僚批評和校長譴責。最新的消息顯示，他已和學校和解，將主動退休。

查普曼大學校長斯特魯帕（Daniele Struppa）在聲明中，譴責伊士曼去國會山莊集會煽風點火，稱伊士曼的行為「直接違反了我們學校的價值觀和信念。」

上個月，查普曼大學有159名教授職員聯署了一份聲明，稱法學教授伊士曼向美國最高法院提起的一次虛假訴訟中，使用了查普曼大學的證書。 當時，同僚們對他表示憤慨，但沒有要求罷免。但是，伊士曼6日的舉動引發了針對美國政府的騷亂，將事件性質升高到另一個領域。因此，同僚們要求學校取消他在查普曼大學的法律授課特權，並剝奪他擔任主席職務的榮譽。「我們呼籲查普曼大學校長、教務長和法學院院長立即對伊士曼採取行動，對他1月6日事件中扮演的角色作出反應。」

在國會山莊前的集會上，伊士曼編造「秘密文件夾」的謊言激怒川普的支持者們，並在朱利安尼呼籲「通過戰鬥進行審判」時，他也支持站台。

稍早，面對查普曼大學許多教師員工的呼聲，校長斯特魯帕（Struppa）在第二份聲明中說，除非伊士曼被判重罪或被定罪，否則暫時不會被解雇。

美國 川普 紐約市

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