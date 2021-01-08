PPP細則出台 下周一開始申請

第二波紓困法案中除了給個人的支票，也包括了新一輪的PPP。(美聯社)

聯邦小商業管理署(SBA)8日發布了第二輪「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP）細則，會計師解讀表示，之前未申請過PPP的企業11日可以開始申請第一輪，之前已領過PPP的企業13日可開始申請第二輪，對於少數族裔、弱勢群體以及女性業主有更多優先。

會計師施啟祥表示，在整个紓困 案通過時，便要求SBA在十天內提出指南，從下周一（11日）應該可以申請PPP貸款了。他表示這次申請，最重要是證實其2020年第一、第二，或第三季度的總收入相較2019年的同季度降低了至少25%，最好是有財務報表。如果沒有，只能用支票和存款或使用銀行對帳單 。

另外他表示，第二波的PPP相較第一波金額減少了，餐館和旅館貸款大約可有200萬至400萬元，其他行業最多不超過200萬元。比如餐館連鎖店，每個店只要是300人以下都符合要求可以貸。而從之前申請第一波PPP的經驗看來，小銀行通常會比大銀行動作更快一些。一些銀行也建議，第一次在哪家銀行申請，那就繼續在那家申請或許快一些。

會計師張青表示，8日早上SBA公布了指南細則，將於11日開放給第一波沒有拿過PPP的業主申請，這一批業主可以按照第一波的條件申請。13日將開放給已經拿過第一波而要申請第二波的業主。第二波PPP將優先給少數族裔、弱勢群體以及女性業主的企業，但第二波PPP申請要求2020年第一、第二，或第三季度的總收入，相較2019年同季度降低了至少25%，以及300人以下、最高可獲得不超過200萬元。而申請第一輪的要求還是500人以下，但不確定第一輪最多可以獲得1000萬元以下的規定是否有變。他強調，如果是從來沒有申請過PPP的業主，可以申請第一輪，而且第一輪並不要求收入降低25%，目前這項規定很清楚。

除了PPP，施啟祥還強調新規定中也放寬了僱員留置稅收抵免(ERTC)。原法案要求每個員工，最高只能用前1萬元薪資來抵稅，而2021年的新規變成每個季度每位符合要求的僱員都有1萬元來抵稅。但如果雇主獲得PPP貸款，這部分計入ERTC的薪資，就不能再視為PPP豁免的薪資了。施啟祥表示，該項目是每個季度直接跟國稅局申請的，如果雇主符合ERTC的條件，可以在2020第四季把前面兩個季度符合要求的部分也一同報上去。該規定是到今年6月30日，所以2021年還有兩個季度可以享受優惠。