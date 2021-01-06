海外台美人組織對美國萊豬引進台灣引發爭議發表聲明

台灣會館對美國萊豬引進台灣引發的爭議發表聲明。（台灣會館臉書）

海外以台美人為主體的會館組織，包括大洛杉磯台灣 會館等五大組織，6日對美國 萊豬引進台灣引發的爭議發表聲明，認為此舉是為台灣內部的平和與發展。聲明提到美國含有瘦肉精(Ractopamine)的豬肉，在2021年開始進口台灣，此議題在台灣引發爭論，甚至在神聖的國會殿堂以丟豬肉內臓來抗爭，不僅引起台灣內部紛爭，且貽笑國際。

聲明如下，1. 美國對食品管控非常嚴謹，使用瘦肉精已有20年歴史，美國社區包括台美人至今沒有發現不良反應，可以說是最好的實證。2. 食物內的添加物相當廣泛，包括色素、防腐劑、人工味精、抗生素等等，都是可以以科學方式來驗證其安全性，瘦肉精亦然如此，將科學的議題政治化，只會模糊焦點，讓事情更加複雜化，引發不安。3. 台灣經過朝野協商已建立一套機制，訂下監控的法則，讓人民有選擇的權利。大家應該認真看待其執行面，而不是繼續無謂的抗爭，徒增台灣社會的動盪。4. 美國是台灣最重要的盟友，期待踏出這一步，搬離路上的石頭，能讓兩國的經貿關係更加密切。

聲明下並放了以下人士的姓名：紐約台灣會館理事長方秀蓉、聖地牙哥台灣中心 理事長歐春美、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、北加州台灣會館理事長陳德輝，和華府台灣文化中心理事長黃泰郎。