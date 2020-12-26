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亞裔戴口罩 成防疫英雄和先知

編譯組／綜合報導
多數華人都是滿足防疫基本要求，出門戴口罩保持社交距離。（記者張宏╱攝影）
多數華人都是滿足防疫基本要求，出門戴口罩保持社交距離。（記者張宏╱攝影）

全美新冠肺炎疫情肆虐至今，政府、民眾逐漸習慣，也接受戴口罩。

事實上疫情爆發初期，許多人對聖蓋博谷地與其他亞裔社區戴口罩情況並不諒解。對照八個月後的此刻，擁有SARS經驗的台灣、中國大陸、韓國移民社區，因早已自發性戴口罩，染疫情況好過西裔、非裔社區。

洛杉磯時報報導，當新冠肺炎在美國尚未流行時，住在鑽石吧、來自台灣的詹姆士王（James Wang）早已在社區戴上口罩。

隨著美國疫情惡化，他看見自己家鄉，在不關閉經濟的情況下，將疫情控制得相當成功。

然而，當時許多民眾仍拒絕戴口罩，王也承受一些人對他戴口罩，稱他「帶來恐懼」的批評聲浪。

對大部分亞裔來說，他們難以理解為什麼有人會認為口罩侵犯自由，更不用說川普總統竟鼓勵這樣的態度。

今年1、2月，許多亞裔開始戴上口罩引起其他族裔困惑的目光，爾後因川普和其他人指責「病毒來自中國」，不少亞裔成了種族主義的目標。

最後事實證明，亞裔社區染疫情況，明顯優於非裔與西裔。

然亞裔卻也都面臨學校停課、被社會孤立的痛苦。小企業向來是讓亞裔在美國的立足之本，如今紛紛關閉甚至倒閉。

而在台灣，民眾仍能聚集欣賞搖滾音樂會，孩子們依舊上學。南韓儘管近期疫情上升，但情況仍遠低於美國。

口罩在亞洲各地，早已是許多人基本配備。生病戴口罩保護他人，或防止空氣污染。疫情發生前，許多人便戴口罩在街上行走。

在首爾長大的Choi說，2月她注意到最愛的韓國超市，員工都配戴N95口罩。她不僅戴上口罩，小兒子更捐贈一批口罩，給格蘭岱USC Verdugo醫院。

然而，當王與Choi等亞裔，疫情初期在聖蓋博谷地超商、零售店中戴口罩，其他居民卻慌了。

至3月中，隨著公共衛生專家建議，大多數商家改要民眾戴口罩，及早準備口罩的亞裔，似乎成了預言家。如今洛縣各地，口罩無處不在。

但其他地方如橙縣卻並非如此。杭廷頓灘聚集沒戴口罩的抗議者，反對政府要求戴口罩與保持社交距離的命令。

對許多亞裔來說，新冠肺炎並非第一個致命的公共衛生傳染病。

祖籍來自中國與台灣的聖蓋博市議員卜君毅（Jason Pu）指出，亞洲從2003年爆發的SARS中學到經驗。

SARS經驗幫助台灣、南韓等對下一次病毒襲擊時做好準備。當新冠肺炎疫情爆發時，他們迅速關閉邊界，實施嚴格的疫調和隔離政策，全民戴口罩。

人口2400萬的台灣，至今染疫者不超過800，絕大多數均為境外移入，死亡七人。相比之下，擁有1000萬居民的洛縣至今已有67萬人染疫，死亡9000多人。

具有中國、柬埔寨血統的Chong Taing認為，若川普政府早日提倡戴口罩，或許美國疫情不會領先全球。

疫情 亞裔 台灣

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