疫情下南加洛市整體犯罪率下降 車子盜竊案卻增加

洛杉磯市警局公佈貝萊爾和牧場公園社區汽車盜竊案件增加，其主因是盜竊賊沒有保釋金，更容易作案。（本報檔案照）

洛杉磯 市警局22日公佈，新冠疫情 期間的整體犯罪率比去年下降11％，但像是在貝萊爾（Bel-Air）和牧場公園（Rancho Park）這樣的社區，汽車 盜竊案件卻在增加。洛市警局隊長Paul Vernon表示，疫情期間人們開車比較少，汽車偷竊賊看到了機會，而許多偷竊嫌犯在保釋金降低的情況下被釋放，他們可以在一天或一周內偷走多輛汽車。

Paul Vernon表示，整個城市的汽車盜竊案正在增加，高峰期始於4月中旬。可能與疫情期間人們減少駕駛汽車，盜賊瞄準那些長時間停在街上的車輛。另一方面減少保釋金可以使嫌犯避免被拘留，從而增加作案機率。貝萊爾在今年前11個月共報告235起犯罪，比2019年同期167起增加近41％。

根據非營利機構Crosstown引用洛市警局的犯案資料做成的報告顯示，從1月到11月的犯罪事件總數下降，但貝萊爾在洛杉磯社區中的犯罪案名列前茅。其中有40起為盜竊案件（burglaries），去年同期則為24起，另外還報告40起闖入汽車盜竊案，而去年同期則是18起。警方記錄在案的有21起侵入事件，19起車輛被盜報告。

犯罪率上升引起社區的廣泛關注，本月初警方與社區的一次線上會議中，警方播放一段錄像，顯示偷竊賊可以多快地闖入汽車。

另一個犯罪增加的社區是Palms和Cheviot Hills附近的牧場公園（Rancho Park）。根據洛市警局的數據，儘管牧場公園）記錄的犯罪率在所有城市居第四位，2020年前11個月的207起事件比去年同期的195起報告增加6％。房屋和汽車盜竊以及被盜汽車是牧場公園最常見的犯罪。