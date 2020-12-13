美國北一女校友基金會12日舉辦全球校慶線上活動

北一女中校長陳智源。（美國北一女校友基金會提供）

美國 北一女校友基金會主辦的慶祝第117 年創校紀念線上校慶活動， 12月 12 日美西下午4時30分開始在 Zoom 舉行， YouTube 直播， 超過千人從全球各地參與觀賞。 活動開始前， 大紐約地區校友會副會長陳采瑜介紹基金會在YouTube上的各種節目， 北加州校友會酈如丘開場主持，全體高唱校歌，興致高昂。

基金會執行長黃崇飛介紹第一位嘉賓，來自台北富邦基金會執行董事、校友陳藹玲， 她在社會服務、公益事業上投注極大心力， 也給美國北一女校友基金會很多鼓勵。 接著是李珠校友， 報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承，她對北一女光復樓古蹟的整建修復特別熱心熱情， 除了慷慨解囊， 也四處宣揚母校的需要、鼓勵大家捐款， 希望千手相攜、光復再現。

主辦單位特別用北一女校呼「唯天為大、如日方中、英姿煥發、北一女中」熱烈歡迎校慶活動主講人—台灣 光復後， 北一女74年以來第一位男性校長， 陳智源。 陳校長暢談北一女的地位不受聯考演變的影響、光復樓專案的進展、經費的籌措運用。 陳采瑜在YouTube直播的聊天室搜集整理大家的提問， 向校長請教。 校長提到， 北一女的同學「聰明、貼心， 凡事全力以赴」 也希望海外校友， 能輔導學妹們出國追尋高等教育的目標，增進學妹們的國際觀。

基金會鼓勵大家有錢出錢, 有力出力，特別製作一部短片介紹如何捐款支持母校和基金會。活動結束前，基金會董事會主席 鄭念樺負責抽獎， 獎品是北一女美食地圖精美絲巾。主持人並懇請大家常去www.ABAF.org 基金會官網，和基金會的YouTube 頻道、點讚和訂閱，以及欣賞各種節目。基金會所有義工，將會繼續努力投入、藉著YouTube頻道， 七天每天24小時陪伴全球校友。