美國北一女校友基金會12日舉辦全球校慶線上活動
美國北一女校友基金會主辦的慶祝第117 年創校紀念線上校慶活動， 12月 12 日美西下午4時30分開始在 Zoom 舉行， YouTube 直播， 超過千人從全球各地參與觀賞。 活動開始前， 大紐約地區校友會副會長陳采瑜介紹基金會在YouTube上的各種節目， 北加州校友會酈如丘開場主持，全體高唱校歌，興致高昂。
基金會執行長黃崇飛介紹第一位嘉賓，來自台北富邦基金會執行董事、校友陳藹玲， 她在社會服務、公益事業上投注極大心力， 也給美國北一女校友基金會很多鼓勵。 接著是李珠校友， 報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承，她對北一女光復樓古蹟的整建修復特別熱心熱情， 除了慷慨解囊， 也四處宣揚母校的需要、鼓勵大家捐款， 希望千手相攜、光復再現。
主辦單位特別用北一女校呼「唯天為大、如日方中、英姿煥發、北一女中」熱烈歡迎校慶活動主講人—台灣光復後， 北一女74年以來第一位男性校長， 陳智源。 陳校長暢談北一女的地位不受聯考演變的影響、光復樓專案的進展、經費的籌措運用。 陳采瑜在YouTube直播的聊天室搜集整理大家的提問， 向校長請教。 校長提到， 北一女的同學「聰明、貼心， 凡事全力以赴」 也希望海外校友， 能輔導學妹們出國追尋高等教育的目標，增進學妹們的國際觀。
基金會鼓勵大家有錢出錢, 有力出力，特別製作一部短片介紹如何捐款支持母校和基金會。活動結束前，基金會董事會主席 鄭念樺負責抽獎， 獎品是北一女美食地圖精美絲巾。主持人並懇請大家常去www.ABAF.org 基金會官網，和基金會的YouTube 頻道、點讚和訂閱，以及欣賞各種節目。基金會所有義工，將會繼續努力投入、藉著YouTube頻道， 七天每天24小時陪伴全球校友。
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