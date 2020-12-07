南加亞凱迪亞華人手機店遭劫 三分鐘近萬元商品被搶

亞凱迪亞一家華人手機店日前被搶，多名黑衣搶匪衝進店裡，三分鐘搶走價值近萬元的手機、耳機等產品。（視頻截圖）

亞凱迪亞 一家華人手機 店日前被搶，多名黑衣搶匪衝進店裡，三分鐘搶走價值近萬元的手機、耳機等產品。工作人員看著歹徒肆無忌憚拉拽手機樣品的樣子，很傻眼很無奈。

（影音來源：讀者提供 記者張宏後製）

3日中午，亞市一家華人手機店在營業，店裡當時還有一名顧客。突然衝進來三名穿著黑色帽衫的男性，他們蒙著臉，直接衝到貨架拿耳機、手錶等單品盒子，手法迅速。根據店家提供的視頻顯示，其中一名男性搶匪在生拉硬拽固定在展示台上的手機，眼看手上力量不夠，還用腳踹。旁邊的店員和客人見此場面很傻眼，但也表現的比較淡定。三人得手後離開，前後不過幾分鐘。

該店華人店主表示，以前發生過類似案件，但都是臨近下班時間，這次發生的時間比較早。因事先培訓都告訴過員工安全第一，所以沒有人員傷害。案發時他不在店裡，也是事後看視頻和從員工口中得知具體情況。歹徒作案前後只有三分鐘的時間，偷走價值7000元到8000元的耳機、手機、手錶等產品。歹徒看起來都很年輕，大概17歲左右。他們沒有開車也沒攜帶武器，進店目的就是為搶東西。

他說，案發後就報警，警局表示會加強巡邏。這種事情他們這幾年已見過好幾次，手機店很容易被搶被偷，因為物品價值都比較貴。不過第一次看到中午就來搶，他們店舖其實已很小心，都是關門再結帳，且該有的警鈴都有。他在美國生活十多年，感覺今年的確有點亂，警察也不是不做事，但是防不勝防。幸好沒有人員的傷害，生命安全最重要。